Live
  • Пн 27.11.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.36

В доме на Салтовке разбили лифт и почтовые ящики: вероятных вандалов задержали

Общество 15:57   27.11.2023
Виктория Яковенко
В доме на Салтовке разбили лифт и почтовые ящики: вероятных вандалов задержали Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Патрульные задержали двух мужчин, которые, вероятно, повредили имущество в подъезде многоэтажки в Харькове.

Днем к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что двое неизвестных на улице Академика Павлова повредили лифт, почтовые ящики, провода и элементы освещения в подъезде жилого дома, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Заявитель сделал мужчинам замечание, на что они пригрозили ему физической расправой, после чего ушли с места происшествия в неизвестном направлении. При отработке вызова полицейские обнаружили похожих по описанию мужчин. Впоследствии заявитель подтвердил, что именно эти граждане совершили хулиганство в подъезде дома», — отметили патрульные.

Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следователей.

01

04

02

05
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Читайте также: Полицейские ищут, кто поломал молодые деревья в Харькове на Клочковской

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)
Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)
27.11.2023, 09:18
Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)
Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)
27.11.2023, 13:52
Кернес умер раньше? Сын экс-мэра показал свидетельство о смерти отца
Кернес умер раньше? Сын экс-мэра показал свидетельство о смерти отца
27.11.2023, 12:22
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
25.11.2023, 12:01
Безуглая VS Залужный. Политическое харакири нардепа или спланированная акция?
Безуглая VS Залужный. Политическое харакири нардепа или спланированная акция?
27.11.2023, 15:18
В доме на Салтовке разбили лифт и почтовые ящики: вероятных вандалов задержали
В доме на Салтовке разбили лифт и почтовые ящики: вероятных вандалов задержали
27.11.2023, 15:57

Новости по теме:

16:19
Подростки повредили электричку на Харьковщине. Это третий случай по стране
15:39
Коммунальщики Харькова жалуются на вандалов: повреждены молодые липы и туи
15:01
На Лозовщине ищут вандалов, разрушивших памятник жертвам Голодомора (фото)
12:30
В громаде на Харьковщине вандалы надругались над могилами погибших воинов
16:47
В городе на Харьковщине вандалы дважды за праздники повредили домик Деда Мороза (видео)

Вы читали новость: «В доме на Салтовке разбили лифт и почтовые ящики: вероятных вандалов задержали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные задержали двух мужчин, которые, вероятно, повредили имущество в подъезде многоэтажки в Харькове.".