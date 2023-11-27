В доме на Салтовке разбили лифт и почтовые ящики: вероятных вандалов задержали
Патрульные задержали двух мужчин, которые, вероятно, повредили имущество в подъезде многоэтажки в Харькове.
Днем к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что двое неизвестных на улице Академика Павлова повредили лифт, почтовые ящики, провода и элементы освещения в подъезде жилого дома, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Заявитель сделал мужчинам замечание, на что они пригрозили ему физической расправой, после чего ушли с места происшествия в неизвестном направлении. При отработке вызова полицейские обнаружили похожих по описанию мужчин. Впоследствии заявитель подтвердил, что именно эти граждане совершили хулиганство в подъезде дома», — отметили патрульные.
Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следователей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вандалы, дом, копы, патрульні, патрульные, салтовка, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные задержали двух мужчин, которые, вероятно, повредили имущество в подъезде многоэтажки в Харькове.".