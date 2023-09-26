Полицейские ищут, кто поломал молодые деревья в Харькове на Клочковской
Информацию о действиях вандалов в парке по улице Клочковской обнаружили во время мониторинга сети Интернет, сообщили в Нацполиции.
В настоящее время правоохранители проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства происшествия.
Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции №3.
Напомним, в парке и сквере в Харькове вандалы сломали десятки деревьев. Факты вандализма обнаружили озеленители СКП «Харьковзеленстрой».
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 17:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию о действиях вандалов в парке по улице Клочковской обнаружили во время мониторинга сети Интернет, сообщили в Нацполиции.".