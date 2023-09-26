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Полицейские ищут, кто поломал молодые деревья в Харькове на Клочковской

Происшествия 17:04   26.09.2023
Оксана Якушко
Полицейские ищут, кто поломал молодые деревья в Харькове на Клочковской

Информацию о действиях вандалов в парке по улице Клочковской обнаружили во время мониторинга сети Интернет, сообщили в Нацполиции.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства происшествия.

Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции №3.

Напомним, в парке и сквере в Харькове вандалы сломали десятки деревьев. Факты вандализма обнаружили озеленители СКП «Харьковзеленстрой».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 17:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию о действиях вандалов в парке по улице Клочковской обнаружили во время мониторинга сети Интернет, сообщили в Нацполиции.".