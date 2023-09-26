Полицейские ищут, кто поломал молодые деревья в Харькове на Клочковской

Информацию о действиях вандалов в парке по улице Клочковской обнаружили во время мониторинга сети Интернет, сообщили в Нацполиции.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства происшествия.

Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции №3.

Напомним, в парке и сквере в Харькове вандалы сломали десятки деревьев. Факты вандализма обнаружили озеленители СКП «Харьковзеленстрой».