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Коммунальщики Харькова жалуются на вандалов: повреждены молодые липы и туи

Общество 15:39   25.09.2023
Виктория Яковенко
Коммунальщики Харькова жалуются на вандалов: повреждены молодые липы и туи Фото: Харьковский горсовет

В парке и сквере в Харькове вандалы сломали десятки деревьев. Факты вандализма обнаружили озеленители СКП «Харьковзеленстрой».

Так, в парке имени Богдана Хмельницкого неизвестные повредили стволы пяти молодых лип, которые недавно посадили коммунальщики, сообщили в Харьковском горсовете.

Также в сквере на улице Клочковской вандалы разрушили забор, повредили сорок деревьев и сломали четыре молодых туи, отметили в мэрии.

«Призываем всех жителей города бережно относиться к работе коммунальщиков. Если вы стали свидетелем подобных актов вандализма, просим вызвать полицию по номеру «102» и сообщать о подобных действиях», – отметили коммунальщики.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 15:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В парке и сквере в Харькове вандалы сломали десятки деревьев. Факты вандализма обнаружили озеленители СКП «Харьковзеленстрой».".