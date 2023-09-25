Коммунальщики Харькова жалуются на вандалов: повреждены молодые липы и туи
Фото: Харьковский горсовет
В парке и сквере в Харькове вандалы сломали десятки деревьев. Факты вандализма обнаружили озеленители СКП «Харьковзеленстрой».
Так, в парке имени Богдана Хмельницкого неизвестные повредили стволы пяти молодых лип, которые недавно посадили коммунальщики, сообщили в Харьковском горсовете.
Также в сквере на улице Клочковской вандалы разрушили забор, повредили сорок деревьев и сломали четыре молодых туи, отметили в мэрии.
«Призываем всех жителей города бережно относиться к работе коммунальщиков. Если вы стали свидетелем подобных актов вандализма, просим вызвать полицию по номеру «102» и сообщать о подобных действиях», – отметили коммунальщики.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 15:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В парке и сквере в Харькове вандалы сломали десятки деревьев. Факты вандализма обнаружили озеленители СКП «Харьковзеленстрой».".