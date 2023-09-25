Коммунальщики Харькова жалуются на вандалов: повреждены молодые липы и туи

В парке и сквере в Харькове вандалы сломали десятки деревьев. Факты вандализма обнаружили озеленители СКП «Харьковзеленстрой».

Так, в парке имени Богдана Хмельницкого неизвестные повредили стволы пяти молодых лип, которые недавно посадили коммунальщики, сообщили в Харьковском горсовете.

Также в сквере на улице Клочковской вандалы разрушили забор, повредили сорок деревьев и сломали четыре молодых туи, отметили в мэрии.

«Призываем всех жителей города бережно относиться к работе коммунальщиков. Если вы стали свидетелем подобных актов вандализма, просим вызвать полицию по номеру «102» и сообщать о подобных действиях», – отметили коммунальщики.