Комунальники Харкова скаржаться на вандалів: пошкоджені молоді липи й туї
Фото: Харківська міськрада
У парку та сквері в Харкові вандали зламали десятки дерев. Факти вандалізму виявили озеленювачі СКП «Харківзеленбуд».
Так, в парку імені Богдана Хмельницького невідомі пошкодили стовбури п’ятьох молодих лип, які нещодавно посадили комунальники, повідомили у Харківській міськраді.
Також у сквері на вулиці Клочківській вандали зруйнували огорожу, пошкодили сорок дерев та зламали чотири молоді туї, зазначили в мерії.
«Закликаємо всіх мешканців міста дбайливо ставитися до роботи комунальників. Якщо ви стали свідком подібних актів вандалізму, просимо викликати поліцію за номером «102» та повідомляти про подібні дії», – зазначили комунальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 15:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У парку та сквері в Харкові вандали зламали десятки дерев. Факти вандалізму виявили озеленювачі СКП «Харківзеленбуд».".