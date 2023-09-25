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Комунальники Харкова скаржаться на вандалів: пошкоджені молоді липи й туї

Суспільство 15:39   25.09.2023
Вікторія Яковенко
Комунальники Харкова скаржаться на вандалів: пошкоджені молоді липи й туї Фото: Харківська міськрада

У парку та сквері в Харкові вандали зламали десятки дерев. Факти вандалізму виявили озеленювачі СКП «Харківзеленбуд».

Так, в парку імені Богдана Хмельницького невідомі пошкодили стовбури п’ятьох молодих лип, які нещодавно посадили комунальники, повідомили у Харківській міськраді.

Також у сквері на вулиці Клочківській вандали зруйнували огорожу, пошкодили сорок дерев та зламали чотири молоді туї, зазначили в мерії.

«Закликаємо всіх мешканців міста дбайливо ставитися до роботи комунальників. Якщо ви стали свідком подібних актів вандалізму, просимо викликати поліцію за номером «102» та повідомляти про подібні дії», – зазначили комунальники.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 15:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У парку та сквері в Харкові вандали зламали десятки дерев. Факти вандалізму виявили озеленювачі СКП «Харківзеленбуд».".