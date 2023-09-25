Комунальники Харкова скаржаться на вандалів: пошкоджені молоді липи й туї

У парку та сквері в Харкові вандали зламали десятки дерев. Факти вандалізму виявили озеленювачі СКП «Харківзеленбуд».

Так, в парку імені Богдана Хмельницького невідомі пошкодили стовбури п’ятьох молодих лип, які нещодавно посадили комунальники, повідомили у Харківській міськраді.

Також у сквері на вулиці Клочківській вандали зруйнували огорожу, пошкодили сорок дерев та зламали чотири молоді туї, зазначили в мерії.

«Закликаємо всіх мешканців міста дбайливо ставитися до роботи комунальників. Якщо ви стали свідком подібних актів вандалізму, просимо викликати поліцію за номером «102» та повідомляти про подібні дії», – зазначили комунальники.