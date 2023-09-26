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Поліцейські шукають, хто поламав молоді дерева у Харкові на Клочківській

Події 17:04   26.09.2023
Оксана Якушко
Поліцейські шукають, хто поламав молоді дерева у Харкові на Клочківській

Інформацію про дії вандалів у парку на вулиці Клочківській виявили під час моніторингу мережі Інтернет, повідомили у Нацполіції. 

Наразі правоохоронці проводять перевірку. Встановлюють всі обставини.

Інформація  зареєстрована в Єдиному  обліку Харківського районного управління поліції № 3.

Нагадаємо, у парку та сквері у Харкові вандали зламали десятки дерев. Факти вандалізму виявили озеленення СКП «Харківзеленбуд».

Читайте також: Комунальники Харкова скаржаться на вандалів: пошкоджені молоді липи й туї

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 17:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформацію про дії вандалів у парку на вулиці Клочківській виявили під час моніторингу мережі Інтернет, повідомили у Нацполіції. ".