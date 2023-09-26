Поліцейські шукають, хто поламав молоді дерева у Харкові на Клочківській

Інформацію про дії вандалів у парку на вулиці Клочківській виявили під час моніторингу мережі Інтернет, повідомили у Нацполіції.

Наразі правоохоронці проводять перевірку. Встановлюють всі обставини.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції № 3.

Нагадаємо, у парку та сквері у Харкові вандали зламали десятки дерев. Факти вандалізму виявили озеленення СКП «Харківзеленбуд».