Поліцейські шукають, хто поламав молоді дерева у Харкові на Клочківській
Інформацію про дії вандалів у парку на вулиці Клочківській виявили під час моніторингу мережі Інтернет, повідомили у Нацполіції.
Наразі правоохоронці проводять перевірку. Встановлюють всі обставини.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції № 3.
Нагадаємо, у парку та сквері у Харкові вандали зламали десятки дерев. Факти вандалізму виявили озеленення СКП «Харківзеленбуд».
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 17:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформацію про дії вандалів у парку на вулиці Клочківській виявили під час моніторингу мережі Інтернет, повідомили у Нацполіції. ".