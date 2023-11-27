У домі на Салтівці розбили ліфт і поштові скриньки: ймовірних вандалів піймали

Патрульні затримали двох чоловіків, які, ймовірно, пошкодили майно у під’їзді багатоповерхівки у Харкові.

Вдень до правоохоронців звернувся чоловік і повідомив, що двоє невідомих на вулиці Академіка Павлова пошкодили ліфт, поштові скриньки, дроти та елементи освітлення у під’їзді житлового будинку, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Заявник зробив чоловікам зауваження, на що вони пригрозили йому фізичною розправою, після чого пішли з місця події в невідомому напрямку. Під час відпрацювання виклику поліцейські виявили схожих за описом чоловіків. Згодом, заявник підтвердив що саме ці громадяни вчинили хуліганство у під’їзді будинку», – зазначили патрульні.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчих.