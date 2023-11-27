У домі на Салтівці розбили ліфт і поштові скриньки: ймовірних вандалів піймали
Патрульні затримали двох чоловіків, які, ймовірно, пошкодили майно у під’їзді багатоповерхівки у Харкові.
Вдень до правоохоронців звернувся чоловік і повідомив, що двоє невідомих на вулиці Академіка Павлова пошкодили ліфт, поштові скриньки, дроти та елементи освітлення у під’їзді житлового будинку, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Заявник зробив чоловікам зауваження, на що вони пригрозили йому фізичною розправою, після чого пішли з місця події в невідомому напрямку. Під час відпрацювання виклику поліцейські виявили схожих за описом чоловіків. Згодом, заявник підтвердив що саме ці громадяни вчинили хуліганство у під’їзді будинку», – зазначили патрульні.
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчих.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні затримали двох чоловіків, які, ймовірно, пошкодили майно у під’їзді багатоповерхівки у Харкові.".