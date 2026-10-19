Сімейні чвари на Чугуївщині: чоловік вдарив власну матір

У ГУ Нацполіції розповіли, що на Чугуївщині жінка звернулася до копів із повідомленням про домашнє насильство. За словами постраждалої, її вдарив власний син.

Постраждала розповіла правоохоронцям, що її 46-річний син поводився агресивно: ображав жінку, погрожував і, зрештою, вдарив.

“Поліцейські відреагували на повідомлення, припинили протиправні дії та склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також правоохоронці винесли терміновий заборонний припис, яким заборонили кривднику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Чоловіка попередили про відповідальність за невиконання вимог припису“, – додали в поліції.