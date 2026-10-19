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Сімейні чвари на Чугуївщині: чоловік вдарив власну матір

Події 11:45   19.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Сімейні чвари на Чугуївщині: чоловік вдарив власну матір

У ГУ Нацполіції розповіли, що на Чугуївщині жінка звернулася до копів із повідомленням про домашнє насильство. За словами постраждалої, її вдарив власний син.

Постраждала розповіла правоохоронцям, що її 46-річний син поводився агресивно: ображав жінку, погрожував і, зрештою, вдарив.

Поліцейські відреагували на повідомлення, припинили протиправні дії та склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також правоохоронці винесли терміновий заборонний припис, яким заборонили кривднику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Чоловіка попередили про відповідальність за невиконання вимог припису“, – додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції розповіли, що на Чугуївщині жінка звернулася до копів із повідомленням про домашнє насильство. За словами постраждалої, її вдарив власний син.".