Голод на фронте и налет на Балаклею — итоги 24 апреля

МГ “Объектив” напоминает главные новости 24 апреля.

Соцсети всколыхнули ужасающие фото воинов 14 ОМБр. Защитники на позициях похудели до костей из-за отсутствия поставок пищи и воды. Проблему подняла пользователь Threads под ником «i.petrovna». В комментарии под ее сообщением Министерство обороны сообщило: на ситуацию обратило внимание командование. Следом Генштаб ВСУ заявил о ряде кадровых решений. С должности отстранили командира бригады. Понизили командующего 10 АК, в который входит «четырнадцатка». Бригаду возглавил полковник Тарас Максимов, корпус – бригадный генерал Артем Богомолов. Генштаб объяснил: из-за систематических ударов врага по переправам через Оскол логистика Сил обороны там существенно усложнена. Несмотря на это, доведение украинских военных до такого состояния командование не оправдывает. Выяснилось, что руководство бригады скрывало реальное положение дел и утрату ряда позиций. В настоящее время военным уже доставили груз с продовольствием. Новоназначенный командир Тарас Максимов пообщался с ними онлайн. Бойцы подтвердили: продуктов хватает, но нужно время, чтобы «откормиться». При благоприятных условиях им обещают провести ротацию.

Налет дронов на Балаклею произошел сегодня утром. Беспилотники попали по центральной части города, сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов. В течение нескольких часов было четыре попадания. Одно из них – в частный дом. Погибли два человека: женщина 60 лет и мужчина. Ранены двое коммунальщиков, отметили в областной прокуратуре.

Надругательство над местом захоронения обнаружили утром коммунальщики, сообщила пресс-служба городского совета. На место вызвали полицию, преступников устанавливают.

Более 40% проб не отвечали требованиям, заявили в областном центре контроля и профилактики болезней. Специалисты имеют претензии к жесткости, мутности и цвету воды, а также содержанию в ней нитратов и железа. Еще почти 20% проб не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям. Такие отклонения обнаружили в воде в Саржином Яру и Петренках, а также источниках по улицам Минераловодской и Бучмы. По санитарно-химическим показателям эта вода отвечает нормам. Так что пить ее можно только после кипячения.

Женский вагон появится еще в одном харьковском поезде. В исключительно дамской компании теперь можно поехать в Одессу в поезде №7, сообщило АО «Укрзалізниця».

Счастливая жизнь после ужаса. Пес Боцман, спасенный на пожаре в Харькове, теперь итальянец. Спасатели вытащили собаку из горящего дома в Новобаварском районе. Это произошло в конце марта. А потом его приютила семья из Италии. Фото из новой жизни пушистого погорельца опубликовал Центр обращения с животными.

