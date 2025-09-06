Live
  • Сб 06.09.2025
КАБ и беспилотники: чем били россияне по Харьковщине за прошедшие сутки

Происшествия 09:06   06.09.2025
Виктория Яковенко
КАБ и беспилотники: чем били россияне по Харьковщине за прошедшие сутки Фото: село Писаревка/Олег Синегубов

О последствиях обстрелов за прошедшие сутки сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, пять населенных пунктов подверглись вражеским ударам.

«Двое мужчин пострадали в результате вражеских обстрелов Купянщины. Ночью из-за российских обстрелов в селе Нечволодовка пострадал 58-летний мужчина. В городе Купянск получил ранения 25-летний мужчина. Обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения», — рассказал Синегубов.

Враг выпустил на регионе один КАБ, по одному БпЛА типа «Ланцет» и «Молния», а также два FPV-дрона.

В результате обстрелов в Купянске поврежден многоквартирный дом, в селах Писаревка и Басово повреждены два частных дома.

Напомним, за прошедшие сутки армия РФ по меньшей мере 17 раз атаковала на Харьковщине. По данным Генштаба ВСУ, семь боев зафиксировали на Южно-Слобожанском направлении, 10 – на Купянском.

Читайте также: Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА

Автор: Виктория Яковенко
