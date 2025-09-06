КАБ и беспилотники: чем били россияне по Харьковщине за прошедшие сутки
О последствиях обстрелов за прошедшие сутки сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, пять населенных пунктов подверглись вражеским ударам.
«Двое мужчин пострадали в результате вражеских обстрелов Купянщины. Ночью из-за российских обстрелов в селе Нечволодовка пострадал 58-летний мужчина. В городе Купянск получил ранения 25-летний мужчина. Обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения», — рассказал Синегубов.
Враг выпустил на регионе один КАБ, по одному БпЛА типа «Ланцет» и «Молния», а также два FPV-дрона.
В результате обстрелов в Купянске поврежден многоквартирный дом, в селах Писаревка и Басово повреждены два частных дома.
Напомним, за прошедшие сутки армия РФ по меньшей мере 17 раз атаковала на Харьковщине. По данным Генштаба ВСУ, семь боев зафиксировали на Южно-Слобожанском направлении, 10 – на Купянском.
Читайте также: Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «КАБ и беспилотники: чем били россияне по Харьковщине за прошедшие сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 сентября 2025 в 09:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов за прошедшие сутки сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".