Live
  • Пт 05.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА

Общество 12:36   05.09.2025
Виктория Яковенко
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА Фото: dom.ria.com

7645 сертификатов на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 10,1 миллиарда гривен сформировали комиссии в 39 громадах Харьковской области с начала действия программы «єВідновлення».

С использованием жилых сертификатов в регионе приобрели 3515 объектов недвижимости – 2932 квартиры и 583 частных дома. Их общая стоимость – более 7,5 миллиарда гривен, сообщают в ХОВА.

В общем люди уже использовали 5375 жилищных сертификатов, полученных за разрушенное имущество в Харьковской области. Большинство приобрело жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

«В 55 громадах области работают профильные комиссии по назначению компенсации. Ускоряем их работу, чтобы заявители оперативно получали компенсации и начинали ремонтные работы или смогли приобрести новое жилье к началу отопительного сезона», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Также в рамках программы «єВідновлення» жители Харьковщины подали 59583 заявления на получение денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего сообщений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Через «Дію» жители региона подали 209724 заявлений.

Денежную помощь на ремонт поврежденного жилья получил 37921 заявитель на общую сумму более 3,8 миллиарда гривен.

Читайте также: В мэрии показали, на каком этапе восстановление дома на улице Кричевского

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
04.09.2025, 20:28
Новости Харькова — главное 5 сентября: удары по области, трое погибших
Новости Харькова — главное 5 сентября: удары по области, трое погибших
05.09.2025, 12:38
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
04.09.2025, 14:19
Либо общая мобилизация в РФ, либо потеря земель: Коваленко о проблемах врага
Либо общая мобилизация в РФ, либо потеря земель: Коваленко о проблемах врага
05.09.2025, 10:11
Ночью в Днепре сообщали о химической опасности: РФ ударила по предприятию
Ночью в Днепре сообщали о химической опасности: РФ ударила по предприятию
05.09.2025, 08:48
Работы завершили раньше: три трамвая в Харькове вернулись на маршруты
Работы завершили раньше: три трамвая в Харькове вернулись на маршруты
05.09.2025, 13:09

Новости по теме:

20:53
Больше 3400 домов и квартир купили вместо уничтоженного жилья на Харьковщине
12:13
Махинации с «єВідновленням» на Харьковщине: второй фигурант получил подозрение
20:00
Почти 10 млрд грн выделили жителям Харьковщины на новые дома и квартиры
13:39
Статистика «єВідновлення» в Харькове: сколько жителей уже получили помощь
17:35
Сколько харьковчан подали заявления на єВідновлення, рассказал Терехов (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 12:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7645 сертификатов на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 10,1 миллиарда гривен сформировали комиссии в 39 громадах Харьковской области".