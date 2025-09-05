Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА

7645 сертификатов на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 10,1 миллиарда гривен сформировали комиссии в 39 громадах Харьковской области с начала действия программы «єВідновлення».

С использованием жилых сертификатов в регионе приобрели 3515 объектов недвижимости – 2932 квартиры и 583 частных дома. Их общая стоимость – более 7,5 миллиарда гривен, сообщают в ХОВА.

В общем люди уже использовали 5375 жилищных сертификатов, полученных за разрушенное имущество в Харьковской области. Большинство приобрело жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

«В 55 громадах области работают профильные комиссии по назначению компенсации. Ускоряем их работу, чтобы заявители оперативно получали компенсации и начинали ремонтные работы или смогли приобрести новое жилье к началу отопительного сезона», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Также в рамках программы «єВідновлення» жители Харьковщины подали 59583 заявления на получение денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего сообщений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Через «Дію» жители региона подали 209724 заявлений.

Денежную помощь на ремонт поврежденного жилья получил 37921 заявитель на общую сумму более 3,8 миллиарда гривен.