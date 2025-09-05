В мэрии показали, на каком этапе восстановление дома на улице Кричевского

В пресс-службе мэрии опубликовали фото, на которых показаны результаты восстановления многоэтажки в Харькове.

В результате вражеских обстрелов в доме повреждена крыша, остекление, конструкции. Также полностью выгорели несколько квартир.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты демонтируют аварийные элементы и параллельно восстанавливают их. Продолжается замена систем водоснабжения, выполняются работы по утеплению и покраске фасада – на сегодняшний день выполнено около 30% от общего объема», – пишут в горсовете.

Кроме того, в жоме планируют отремонтировать крышу, места общего пользования, а также заменить инженерные сети и остекление.

«Проект предусматривает комплексную термомодернизацию многоэтажки», – добавили в мэрии.

Напомним, ранее, в пресс-службе горсовета сообщали, что в 2025 году в Харькове за средства субвенции из государственного бюджета должны восстановить 14 многоэтажек. Это дома по ул. Натальи Ужвий, 72 (ЖК «ФЛОРА-12» и ЖК «ФЛОРА-13»), 88, ул. Ахиезеров, 4, ул. Непокоренных, 20/321, ул. Леся Сердюка, 16, 50, 54, ул. Кричевского, 37, 39, 41, 42, ул. Мироносицкой, 54 и ул. Соборности Украины, 236. Мэр Игорь Терехов отметил, что на капитальные ремонты этих многоквартирных домов предусмотрен миллиард гривен.