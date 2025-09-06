Враг атаковал на Харьковщине не менее 17 раз: утренние данные Генштаба ВСУ
Как прошли сутки на фронте в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боев в районах Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировали десять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Колесниковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз вблизи ряда населенных пунктов, среди которых – Ольговка в Харьковской области.
«За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 73 авиационных удара, применил шесть ракет и 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 932 обстрела, из них 32 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5781 дрон-камикадзе», — отметили в Генштабе.
