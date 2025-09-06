Имеет ли армия РФ успехи на Харьковщине – анализ ситуации на фронте от ISW
У врага нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском и Боровском направлениях, сообщил Институт изучения войны (ISW).
«Заместитель командира украинского батальона беспилотников, действующий на Купянском направлении, сообщил 5 сентября, что российские войска на Купянском направлении иногда отправляют российских военнослужащих для проникновения на украинские позиции по одному или парами с флагами, но эта деятельность не является подтверждением российского контроля над территориями», — отметили аналитики.
Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором военный бежит по улице, развивая флаг РФ. Однако руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко развеял мечты оккупантов, уточнив, что бегунка постигла печальная участь – военного, позировавшего на видео, уже убили.
Аналитики проекта DeepState назвали это «показухой» и рассказали, что это произошло в точках, которые находятся в серой зоне. Там заявили, что уже не секрет, что противник переодевается в гражданскую одежду, чтобы пролезть в город для реализации своих разнообразных планов.
На Боровском направлении, по данным ISW, СОУ недавно ударили беспилотниками по российскому РЭБ во временно оккупированном городе Сватово на Луганщине, который находится на востоке от Боровой.
Читайте также: РФ продвинулась на Харьковщине, что со Степовой Новоселовкой – карта DeepState
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, аналитики, война, купянское направление, север Харьковщины, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Имеет ли армия РФ успехи на Харьковщине – анализ ситуации на фронте от ISW»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 сентября 2025 в 07:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У врага нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском и Боровском направлениях, сообщил Институт изучения войны (ISW).".