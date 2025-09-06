Имеет ли армия РФ успехи на Харьковщине – анализ ситуации на фронте от ISW

У врага нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском и Боровском направлениях, сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Заместитель командира украинского батальона беспилотников, действующий на Купянском направлении, сообщил 5 сентября, что российские войска на Купянском направлении иногда отправляют российских военнослужащих для проникновения на украинские позиции по одному или парами с флагами, но эта деятельность не является подтверждением российского контроля над территориями», — отметили аналитики.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором военный бежит по улице, развивая флаг РФ. Однако руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко развеял мечты оккупантов, уточнив, что бегунка постигла печальная участь – военного, позировавшего на видео, уже убили.

Аналитики проекта DeepState назвали это «показухой» и рассказали, что это произошло в точках, которые находятся в серой зоне. Там заявили, что уже не секрет, что противник переодевается в гражданскую одежду, чтобы пролезть в город для реализации своих разнообразных планов.

На Боровском направлении, по данным ISW, СОУ недавно ударили беспилотниками по российскому РЭБ во временно оккупированном городе Сватово на Луганщине, который находится на востоке от Боровой.