За саботаж і лайку – засуджений отримав ще термін у колонії Харкова
Засуджений і неодноразово судимий громадянин Азербайджану заробив 28 дисциплінарних стягнень, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Чоловік, що відбував покарання в одній з виправних колоній Харкова за грабіж, систематично порушував внутрішній порядок, через що на нього наклали 28 дисциплінарних стягнень. Але навіть одиночна камера не вплинула на його поведінку. Наприклад, у лютому 2026 року в’язень неодноразово саботував вимоги представника адміністрації колонії, а на зауваження нецензурно лаявся.
На суді обвинувачений визнав свою вину і щиро розкаявся. Він пояснив свої вчинки поганим настроєм і емоційним станом.
Чоловіка осудили, додали ще 1 рік позбавлення волі до вироку, що вже є.
Тепер чоловік засуджений до 7 років 5 місяців позбавлення волі.
Читайте також: Якщо зникне Печенізьке водосховище: які наслідки для Харкова та природи
Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 18:57;