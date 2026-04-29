За саботаж і лайку – засуджений отримав ще термін у колонії Харкова

Засуджений і неодноразово судимий громадянин Азербайджану заробив 28 дисциплінарних стягнень, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Чоловік, що відбував покарання в одній з виправних колоній Харкова за грабіж, систематично порушував внутрішній порядок, через що на нього наклали 28 дисциплінарних стягнень. Але навіть одиночна камера не вплинула на його поведінку. Наприклад, у лютому 2026 року в’язень неодноразово саботував вимоги представника адміністрації колонії, а на зауваження нецензурно лаявся.

На суді обвинувачений визнав свою вину і щиро розкаявся. Він пояснив свої вчинки поганим настроєм і емоційним станом.

Чоловіка осудили, додали ще 1 рік позбавлення волі до вироку, що вже є.

Тепер чоловік засуджений до 7 років 5 місяців позбавлення волі.