Live

За саботаж і лайку – засуджений отримав ще термін у колонії Харкова

Події 18:57   29.04.2026
Оксана Якушко
Засуджений і неодноразово судимий громадянин Азербайджану заробив 28 дисциплінарних стягнень, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Чоловік, що відбував покарання в одній з виправних колоній Харкова за грабіж, систематично порушував внутрішній порядок, через що на нього наклали 28 дисциплінарних стягнень. Але навіть одиночна камера не вплинула на його поведінку. Наприклад, у лютому 2026 року в’язень неодноразово саботував вимоги представника адміністрації колонії, а на зауваження нецензурно лаявся.

На суді обвинувачений визнав свою вину і щиро розкаявся. Він пояснив свої вчинки поганим настроєм і емоційним станом.

Чоловіка осудили, додали ще 1 рік позбавлення волі до вироку, що вже є.

Тепер чоловік засуджений до 7 років 5 місяців позбавлення волі.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

