Навальний помер у колонії – нібито відірвався тромб
ФСВП ЯНАО заявило про смерть політика Олексія Навального, який останні роки перебував у колонії.
Політик помер 16 лютого, напередодні він нібито погано почував себе після прогулянки і знепритомнів.
«Негайно прибули медичні працівники установи, була викликана бригада швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого», – відзвітував ФСВП.
Водночас провідні російські пропагандисти, наближені до Кремля, повідомляють, що у Навального нібито відірвався тромб.
Читайте також: Шендерович потрапив до бази «Миротворця»: «Це наші хлопці, так вони іноді вбивці»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: Алексей Навальный, колония, рф, смерть, тромб;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Навальний помер у колонії – нібито відірвався тромб»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 13:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ФСВП ЯНАО заявило про смерть політика Олексія Навального, який останні роки перебував у колонії.".