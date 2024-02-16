Навальний помер у колонії – нібито відірвався тромб

ФСВП ЯНАО заявило про смерть політика Олексія Навального, який останні роки перебував у колонії.

Політик помер 16 лютого, напередодні він нібито погано почував себе після прогулянки і знепритомнів.

«Негайно прибули медичні працівники установи, була викликана бригада швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого», – відзвітував ФСВП.

Водночас провідні російські пропагандисти, наближені до Кремля, повідомляють, що у Навального нібито відірвався тромб.