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Навальний помер у колонії – нібито відірвався тромб

Світ 13:45   16.02.2024
Оксана Якушко
Навальний помер у колонії – нібито відірвався тромб

ФСВП ЯНАО заявило про смерть політика Олексія Навального, який останні роки перебував у колонії.

Політик помер 16 лютого, напередодні він нібито погано почував себе після прогулянки і знепритомнів.

«Негайно прибули медичні працівники установи, була викликана бригада швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого», – відзвітував ФСВП.

Водночас провідні російські пропагандисти, наближені до Кремля, повідомляють, що у Навального нібито відірвався тромб.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 13:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ФСВП ЯНАО заявило про смерть політика Олексія Навального, який останні роки перебував у колонії.".