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Навальный умер в колонии – якобы оторвался тромб

Мир 13:45   16.02.2024
Оксана Якушко
Навальный умер в колонии – якобы оторвался тромб

УФСИН ЯНАО заявило о смерти политика Алексея Навального, который последние годы находился в колонии.

Политик скончался 16 февраля, накануне он якобы плохо чувствовал себя после прогулки и потерял сознание.

«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», — отчитался ФСИН.

В то же время ведущие российские пропагандисты, приближенные к Кремлю, сообщают, что у Навального якобы оторвался тромб.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "УФСИН ЯНАО заявило о смерти политика Алексея Навального, который последние годы находился в колонии.".