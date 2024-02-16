Навальный умер в колонии – якобы оторвался тромб
УФСИН ЯНАО заявило о смерти политика Алексея Навального, который последние годы находился в колонии.
Политик скончался 16 февраля, накануне он якобы плохо чувствовал себя после прогулки и потерял сознание.
«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», — отчитался ФСИН.
В то же время ведущие российские пропагандисты, приближенные к Кремлю, сообщают, что у Навального якобы оторвался тромб.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: Алексей Навальный, колония, рф, смерть, тромб;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 13:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "УФСИН ЯНАО заявило о смерти политика Алексея Навального, который последние годы находился в колонии.".