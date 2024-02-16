Навальный умер в колонии – якобы оторвался тромб

УФСИН ЯНАО заявило о смерти политика Алексея Навального, который последние годы находился в колонии.

Политик скончался 16 февраля, накануне он якобы плохо чувствовал себя после прогулки и потерял сознание.

«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», — отчитался ФСИН.

В то же время ведущие российские пропагандисты, приближенные к Кремлю, сообщают, что у Навального якобы оторвался тромб.