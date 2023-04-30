Шендерович попал в базу «Миротворца»: «Это наши ребята, да, они иногда убийцы»

Российский либеральный тележурналист Виктор Шендерович взялся оправдывать российских военных, воюющих в Украине, и назвал украинцев нацистами, после чего угодил в базу «Миротворца».

Виктор Шендерович 29 апреля пополнил список базы «Миротворца» после интервью изданию «Живой гвоздь». Во время беседы Шендерович заявил, что не разделяет желание украинцев, чтобы россия исчезла. И считает, что мнение украинцев, что все россияне – орки, рабский народ без исключения это «нацизм».

Более того, Виктор Шендерович не отмежевался от российских военных, которые напали на Украину и совершают военные преступления, а взялся их оправдывать, мол российских военных обманули: «это наши ребята. Да, обманутые, несчастные, да, иногда убийцы даже. Но они наши, и это наша страна».

«Российский либерал с украинцем сегодняшним – мы партнеры до первого поворота. До свержения Путина, до прекращения войны с Украиной. До победы Украины в этой войне. Вот здесь мы едины. Но дальше…Все-таки реплика злосчастного журналиста «Дождя» это вывела: все-таки это наша страна и наши ребята. Да, обманутые, несчастные, да, иногда убийцы даже. Но они наши, и это наша страна, и наша зона ответственности. И мы бы хотели, чтобы Путина не было, а россия – была. А за Украину уже не поручусь. И очень многие украинцы уже, и их можно эмоционально понять, хотели бы, чтобы россия накрылась ржавым тазом. Вся, целиком. Со всеми нами, вами, Пушкиным, Толстым, просто накрылась ржавым тазом, чтоб ее просто не было. Эмоционально это понять очень просто, и я вспоминаю свою бабушку, которая не могла слышать немецкого языка. И тем не менее, мы бы хотели, чтобы россия после Путина была. О очень болезненно и остро воспринимаем всплески нацизма с противоположной стороны. Когда я слышу, что русский народ какой-то рабский, орки все по факту российского паспорта. Что Кара-Мурза, Навальный, Яшин – они все путинцы, они все там, ров с крокодилами по периметру и так далее», — заявил Шендерович.