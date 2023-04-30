Шендерович потрапив до “Миротворця”: “Це наші хлопці, так, вони іноді вбивці”

Російський ліберальний тележурналіст Віктор Шендерович взявся виправдовувати російських військових, які воюють в Україні, і назвав українців нацистами, після чого потрапив до бази «Миротворця».

Віктор Шендерович 29 квітня поповнив перелік бази «Миротворця» за інтерв’ю виданню «Живой гвоздь». Під час бесіди Шендерович заявив, що не поділяє бажання українців, щоб росія зникла. І вважає, що думка українців, що всі росіяни – орки, рабський народ без винятку – це «нацизм».



Ба більше, Віктор Шендерович не відмежувався від російських військових, які напали на Україну та скоюють військові злочини, а взявся їх виправдовувати, мовляв, російських військових обдурили: «це наші хлопці. Так, обдурені, нещасні, так, іноді вбивці навіть. Але вони наші, і це наша країна».

«Російський ліберал з сьогоднішнім українцем – ми партнери до першого повороту. До повалення Путіна, до припинення війни з Україною. До перемоги України у цій війні. Ось тут ми єдині. Але далі… Все ж таки репліка злощасного журналіста «Дождя» це довела: все-таки це наша країна і наші хлопці. Так, обдурені, нещасні, так, іноді вбивці навіть. Але вони наші і це наша країна, і наша зона відповідальності. І ми хотіли б, щоб Путіна не було, а росія – була. А за Україну вже не доручуся. І дуже багато українців вже, і їх можна емоційно зрозуміти, чи хотіли б, щоб росія накрилася іржавим тазом. Вся, цілком. З усіма нами, вами, Пушкіним, Товстим, просто накрилася іржавим тазом, щоб її просто не було. Емоційно це зрозуміти дуже просто, і я згадую свою бабусю, яка не могла чути німецької мови. І тим не менш, ми б хотіли, щоб росія після Путіна була. Дуже болісно та гостро сприймаємо сплески нацизму з протилежного боку. Коли чую, що російський народ якийсь рабський, орки всі за фактом російського паспорта. Що Кара-Мурза, Навальний, Яшин – вони всі путінці, вони всі там, рів із крокодилами по периметру тощо», – заявив Шендерович.