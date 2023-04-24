Російськомовні в Харкові хочуть позбутися “мови гнобителя” – The Guardian

Кореспонденти британського видання The Guardian відзначили стійкі тенденції українізації мовного простору в Харкові.

“Ще наприкінці 1990-х років українська вважалася мовою неосвічених сільських жителів міського Харкова, якою говорили на ринку ті, хто приїхав у місто продавати свою продукцію. Але приїжджі з україномовних сільських районів часто переходили на російську, як тільки виходили з автобуса чи поїзда. Говорячи українською на вулиці, можна було викликати обзивання, а то й гірше. Але все це змінюється, причому дуже швидко — за десятиліття, яке минуло після протестів на Майдані проти проросійської влади у 2013 році, і тим більше від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року. Як ніколи раніше, ті, хто колись був переважно російськомовним, використовують українську мову як повсякденну”, – пише The Guardian у матеріалі за 24 квітня.

Британські журналісти поспілкувалися з харків’янами, які прийшли займатися на мовних курсах при Літературному музеї. Усі розповідають стандартну для харків’ян історію: від народження говорили російською, але після повномасштабного вторгнення (деякі ще 2014 року) переглянули своє ставлення до мови агресора.

Видання зазначає: нові соцдослідження підтверджують, що тренд зміни мови спілкування у східній Україні – масштабний. Про це свідчать дані, зібрані та узагальнені головним науковим співробітником Інституту політичних та етнічних досліджень Національної академії наук України Володимиром Куликом.

Так, якщо у 2012 році лише близько 10% жителів півдня та сходу України говорили українською як зручною мовою, то до літа 2022 року цей показник зріс до більш ніж 70%. Про це Кулик заявив, представляючи своє дослідження в Українському інституті в Лондоні.

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“Акт вибору важливий не тільки з лінгвістичної, а й з політичної точки зору, – вважає автор дослідження. – До вторгнення 2022 року більшість людей на сході та півдні України віддавали перевагу російській мові та не бачили проблеми в тому, що їх вважають людьми, які віддають перевагу російській мові. Тепер вони розуміють, що це неправильно, і не хочуть говорити російською мовою з незнайомцями”.

Кулик також зазначив, що у 2012 році понад 25% жителів півдня та сходу України вважали російську мову своєю “рідною”. Нині ця цифра знизилася до 6%. За його словами, це був випадок “мови як опору — вони використовують мову для опору агресії та імперіалізму, яка, на їхню думку, є основою цього”.