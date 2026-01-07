Порушення мовного закону: скільки скарг надійшло з Харківщини у 2025-му

Харківщина посіла третє місце серед регіонів України за кількістю звернень щодо порушень мовного законодавства. З області у 2025-му році надійшло 374 скарги, інформує Уповноважена із захисту державної мови.

Більше звернень отримали з Києва – 1117 та Одеської області (445).

Найчастіше порушення стосувалися: відсутності української версії сайтів – 747, зовнішньої реклами та вивісок – 547; обслуговування – 517; освіти – 196; інформації про товари та послуги – 162; культури – 142; органів влади – 115; охорони здоров’я – 112; медіа – 103; транспорту – 70.

«Також у 2025 році до Секретаріату Уповноваженої звернулося 53 громадянина з проханням надати роз’яснення щодо норм мовного законодавства: використання української у сфері обслуговування, освіти, медіа, а також правопису», – йдеться у повідомленні.