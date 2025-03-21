40 звернень з Харківщини: омбудсмену стали більше скаржитись на ТЦК

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляє: цьогоріч зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав людини під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. За його даними, ця тенденція зберігається.

«Загалом за ці 2,5 місяці ми отримали понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення. Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини», – розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Він зазначив, що останнім часом у медіа публікувалося щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих громадян поміщають до машин.

«Наголошую, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування», – підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, на початку березня в харківських телеграм-каналах ширилось відео, де нібито погоню зі стріляниною влаштували люди у військовій формі в Харкові. Інцидент вже прокоментували в облуправлінні Нацполіції та Харківському ОТЦК та СП.

Ще одна подія з групою оповіщення «облетіла» соцмережі 12 березня. Тоді волонтерка з Лозової Аліна Бологова розповіла про її нібито побиття керівником районного ТЦК. За цим фактом керівництво Харківського ОТЦК та СП призначило службове розслідування. У відомстві наголосили, що у відеозверненні подано лише вибіркові фрагменти конфлікту, що не відображають повної картини подій.

Черговий інцидент стався у Харкові 14 числа. Тоді з’явилося відео конфлікту між групою людей у військовій формі та цивільними чоловіками, де були постріли. За попередньою інформацією правоохоронців, під час проведення заходів із мобілізації населення двоє цивільних чоловіків проявили агресію та вчинили фізичний супротив. Керівництво Харківського ОТЦК та СП визнали порушення, некоректну і емоційну поведінку підлеглого військовослужбовця.

Вже 17 березня у ТЦК пояснювали відео, де їхні представники наїхали на велосипедиста у Харкові.