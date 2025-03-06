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Погоню зі стріляниною влаштували співробітники ТЦК: справою зайнялися копи

Події 08:05   06.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Погоню зі стріляниною влаштували співробітники ТЦК: справою зайнялися копи

Наразі відомо, що стріляючи з травматичної зброї, співробітники ТЦК намагалися зупинити чоловіка, який нібито порушив правила дорожнього руху і намагався втекти.

Авторка відео, опублікованого у соцмережах, називає водія пошкодженої машини своїм братом. Дівчина коментує подію і звинувачує в тому, що трапилося, співробітників ТЦК.

“Ось так співробітники ТЦК побили машину мого брата, поліція приймає заяву. Вони його не наздогнали, повернулися, побили йому машину. Ось лобове розбили. З цього боку не побили. Це коли вони відкрили вогонь, по ньому не влучили, повернулися, побили машину”, – стверджує авторка відео.

Відео: “Труха”/Telegram

Своєю чергою інцидент вже прокоментували і в поліції, і в ТЦК. За інформацією копів, під час патрулювання Салтівського району правоохоронці, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, помітили, що водій Daewoo Lanos порушив ПДР, тому вони й зупинили авто.

У подальшому на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК предʼявити військово-облікові документи, він не реагував і намагався втекти. Під час переслідування порушника один із військовослужбовців ТЦК та СП здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Ніхто не постраждав. Крім того, встановлюються деталі та обставини пошкодження автомобіля Daewoo Lanos“, – зазначили копи.

Таку ж версію розповіли і в Харківському ОТЦК та СП, уточнивши, що один із військових справді стріляв із травматичної зброї під час погоні за порушником ПДР. Однак, як саме пошкодили авто – не пояснюють ні представники ТЦК, ні правоохоронці.

За фактом цього інциденту у Харківсьому ОТЦК та СП триває службова перевірка. Розпочато досудове розслідування органами Національної поліції. Командування Харківського ОТЦК надає повне сприяння роботі правоохоронних органів”, – додали у ТЦК.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 08:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відомо, що стріляючи з травматичної зброї, співробітники ТЦК намагалися зупинити чоловіка, який нібито порушив правила дорожнього руху і намагався втекти.".