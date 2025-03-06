Погоню зі стріляниною влаштували співробітники ТЦК: справою зайнялися копи
Наразі відомо, що стріляючи з травматичної зброї, співробітники ТЦК намагалися зупинити чоловіка, який нібито порушив правила дорожнього руху і намагався втекти.
Авторка відео, опублікованого у соцмережах, називає водія пошкодженої машини своїм братом. Дівчина коментує подію і звинувачує в тому, що трапилося, співробітників ТЦК.
“Ось так співробітники ТЦК побили машину мого брата, поліція приймає заяву. Вони його не наздогнали, повернулися, побили йому машину. Ось лобове розбили. З цього боку не побили. Це коли вони відкрили вогонь, по ньому не влучили, повернулися, побили машину”, – стверджує авторка відео.
Відео: “Труха”/Telegram
Своєю чергою інцидент вже прокоментували і в поліції, і в ТЦК. За інформацією копів, під час патрулювання Салтівського району правоохоронці, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, помітили, що водій Daewoo Lanos порушив ПДР, тому вони й зупинили авто.
“У подальшому на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК предʼявити військово-облікові документи, він не реагував і намагався втекти. Під час переслідування порушника один із військовослужбовців ТЦК та СП здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Ніхто не постраждав. Крім того, встановлюються деталі та обставини пошкодження автомобіля Daewoo Lanos“, – зазначили копи.
Таку ж версію розповіли і в Харківському ОТЦК та СП, уточнивши, що один із військових справді стріляв із травматичної зброї під час погоні за порушником ПДР. Однак, як саме пошкодили авто – не пояснюють ні представники ТЦК, ні правоохоронці.
“За фактом цього інциденту у Харківсьому ОТЦК та СП триває службова перевірка. Розпочато досудове розслідування органами Національної поліції. Командування Харківського ОТЦК надає повне сприяння роботі правоохоронних органів”, – додали у ТЦК.
Читайте також: Водія, який розпивав алкоголь перед копами, затримали у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: нарушитель, поліція, тцк, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Погоню зі стріляниною влаштували співробітники ТЦК: справою зайнялися копи»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 08:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відомо, що стріляючи з травматичної зброї, співробітники ТЦК намагалися зупинити чоловіка, який нібито порушив правила дорожнього руху і намагався втекти.".