П’яного водія, що розпивав алкоголь перед копами, затримали у Харкові

У Харкові п’яний чоловік. якого підозрюють у домашньому насильстві, тікав від копів, повідомила патрульна поліція Харківської області.

Інцидент стався вночі 4 березня, близько 23-ї години – тоді копів викликали через домашнє насильство на вулиці Проспектній.

Під час спілкування з патрульними, чоловік, що був напідпитку, поводився агресивно і спробував втекти на своїй автівці.

Патрульні швидко зупинили водія та повідомили, що він нетверезий. Копи запропонували громадянину пройти огляд, але чоловік відмовився та почав розпивати алкогольний напій на місці зупинки.

Під час складання відповідних матеріалів копи з’ясували, що цей громадянин позбавлений права керування автівкою.

Патрульні склали на нього адміністративні протоколи за водіння у нетверезому стані та домашнє насильство, що передадуть до суду.