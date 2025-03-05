Водителя, распивавшего алкоголь перед копами, задержали в Харькове
В Харькове подозреваемый в домашнем насилии мужчина пьяный убегал от копов, сообщила патрульная полиция Харьковской области.
Инцидент произошел ночью 4 марта, около 23 часов – тогда копов вызвали из-за домашнего насилия на улице Проспектной.
Во время общения с патрульными подвыпивший мужчина вел себя агрессивно и попытался удрать на своем автомобиле.
Патрульные быстро остановили водителя, предложили гражданину пройти осмотр, но мужчина отказался и стал распивать алкоголь на месте остановки.
При составлении протокола копы выяснили, что этот гражданин лишен права управления автомобилем.
Патрульные составили на него административные протоколы за вождение в нетрезвом состоянии и домашнее насилие, которые передадут в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коп, патрульная полиция Харьковской области, пьяный водитель, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 18:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подозреваемый в домашнем насилии мужчина пьяный убегал от копов, сообщила патрульная полиция Харьковской области.".