Водителя, распивавшего алкоголь перед копами, задержали в Харькове

В Харькове подозреваемый в домашнем насилии мужчина пьяный убегал от копов, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Инцидент произошел ночью 4 марта, около 23 часов – тогда копов вызвали из-за домашнего насилия на улице Проспектной.

Во время общения с патрульными подвыпивший мужчина вел себя агрессивно и попытался удрать на своем автомобиле.

Патрульные быстро остановили водителя, предложили гражданину пройти осмотр, но мужчина отказался и стал распивать алкоголь на месте остановки.

При составлении протокола копы выяснили, что этот гражданин лишен права управления автомобилем.

Патрульные составили на него административные протоколы за вождение в нетрезвом состоянии и домашнее насилие, которые передадут в суд.