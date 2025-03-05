Live
  • Ср 05.03.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.88

Водителя, распивавшего алкоголь перед копами, задержали в Харькове

Происшествия 18:45   05.03.2025
Оксана Якушко
Водителя, распивавшего алкоголь перед копами, задержали в Харькове

В Харькове подозреваемый в домашнем насилии мужчина пьяный убегал от копов, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Инцидент произошел ночью 4 марта, около 23 часов – тогда копов вызвали из-за домашнего насилия на улице Проспектной.

Во время общения с патрульными подвыпивший мужчина вел себя агрессивно и попытался удрать на своем автомобиле.

Патрульные быстро остановили водителя, предложили гражданину пройти осмотр, но мужчина отказался и стал распивать алкоголь на месте остановки.

При составлении протокола копы выяснили, что этот гражданин лишен права управления автомобилем.

Патрульные составили на него административные протоколы за вождение в нетрезвом состоянии и домашнее насилие, которые  передадут в суд.

Читайте также: Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по промзоне, что пострадало (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
04.03.2025, 12:06
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по промзоне, что пострадало (видео)
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по промзоне, что пострадало (видео)
05.03.2025, 16:27
Новости Харькова — главное за 5 марта: ночной обстрел города, удар БпЛА днем
Новости Харькова — главное за 5 марта: ночной обстрел города, удар БпЛА днем
05.03.2025, 16:51
Терехов подписал документ с «одним из самых эффективных застройщиков Европы»
Терехов подписал документ с «одним из самых эффективных застройщиков Европы»
04.03.2025, 20:28
Слияние вузов в Харькове: что осталось от УИПА и какие планы на педагогический
Слияние вузов в Харькове: что осталось от УИПА и какие планы на педагогический
05.03.2025, 18:13
Водителя, распивавшего алкоголь перед копами, задержали в Харькове
Водителя, распивавшего алкоголь перед копами, задержали в Харькове
05.03.2025, 18:45

Новости по теме:

17:47
Действовал «на эмоциях». Копы задержали уклониста у рынка в Харькове (видео)
20:51
Копы погасили пылающий автомобиль в Харькове (видео)
19:43
Пьяный водитель хотел откупиться от копов на Харьковщине
21:13
Совал 5 тысяч гривен за фальшивые водительские права копам на Харьковщине
18:12
Потерявшуюся ночью девочку нашли в Харькове копы

Вы читали новость: «Водителя, распивавшего алкоголь перед копами, задержали в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 18:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подозреваемый в домашнем насилии мужчина пьяный убегал от копов, сообщила патрульная полиция Харьковской области.".