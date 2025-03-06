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Погоню со стрельбой устроили сотрудники ТЦК в Харькове: делом занялась полиция

Происшествия 08:05   06.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Погоню со стрельбой устроили сотрудники ТЦК в Харькове: делом занялась полиция

На данный момент известно, что стреляя из травматического оружия, сотрудники ТЦК пытались остановить мужчину, который якобы нарушил ПДД и пытался сбежать.

Автор видео, опубликованного в соцсетях, называет водителя поврежденной машины своим братом. Девушка комментирует происходящее и обвиняет в случившемся сотрудников ТЦК.

«Вот так сотрудники ТЦК побили машину моего брата, полиция принимает заявление. Они его не догнали, вернулись, побили ему машину. Вот лобовое разбили. С этой стороны не побили. Это когда они открыли огонь, по нему не попали, вернулись, побили машину», – утверждает автор видео.

Видео: «Труха»/Telegram

В свою очередь инцидент уже прокомментировали и в полиции и в ТЦК. По информации копов, во время патрулирования Салтовского района правоохранители, которые находились в составе совместного наряда с ТЦК по оповещению, заметили, что водитель Daewoo Lanos нарушил ПДД, поэтому они и остановили авто.

«В дальнейшем по требованию полиции проверить документы для составления админматериалов и по требованию военнослужащих ТЦК предъявить военно-учетные документы, он не реагировал и пытался скрыться. В ходе преследования нарушителя один из военнослужащих ТЦК и СП произвел несколько выстрелов из травматического оружия. Никто не пострадал. Кроме того, устанавливаются детали и обстоятельства повреждения автомобиля Daewoo Lanos», – отметили копы.

Такую же версию рассказали и в Харьковском ОТЦК и СП, уточнив, что один из военных действительно стрелял из травматического оружия во время погони за нарушителем ПДД. Однако как именно повредили авто – не объясняют ни представители ТЦК, ни правоохранители.

«По факту этого инцидента в Харьковском ОТЦК и СП идет служебная проверка. Начато досудебное расследование органами Национальной полиции. Командование Харьковского ОТЦК оказывает полное содействие работе правоохранительных органов», – добавили в ТЦК.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 08:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент известно, что стреляя из травматического оружия, сотрудники ТЦК пытались остановить мужчину, который якобы нарушил ПДД и пытался сбежать.".