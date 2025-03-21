40 обращений с Харьковщины: омбудсмену стали больше жаловаться на ТЦК
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявляет: в этом году возросло количество обращений и освещенных в СМИ случаев нарушений прав человека во время мобилизационных мероприятий со стороны работников ТЦК. По его данным, эта тенденция сохраняется.
«В общем за эти 2,5 месяца мы получили более 40 индивидуальных обращений относительно нарушений в Харьковской области: недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, непринятие документов и другие нарушения. Важно отметить, что каждый такой случай не остается без должного внимания – я и моя представительница в Харьковской области безотлагательно реагируем на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека», — рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
Он отметил, что в последнее время в медиа публиковалось, по меньшей мере, три видео, где велосипедистов сбивают машиной и затем люди в форме применяют силу и этих граждан помещают в машины.
«Отмечаю, что такие действия недопустимы и нуждаются в реагировании», — подчеркнул Лубинец.
Напомним, в начале марта в харьковских Telegram-каналах распространялось видео, где якобы погоню со стрельбой устроили люди в военной форме в Харькове. Инцидент уже прокомментирован в облуправлении Нацполиции и Харьковском ОТЦК и СП.
Еще одно событие с группой оповещения «облетело» соцсети 12 марта. Тогда волонтер из Лозовой Алина Бологова рассказала о ее якобы избиении руководителем районного ТЦК. По этому факту руководство Харьковского ОТЦК и СП назначило служебное расследование. В ведомстве подчеркнули, что в видеообращении представлены только выборочные фрагменты конфликта, не отражающие полную картину событий.
Очередной инцидент произошел в Харькове 14 числа. Тогда появилось видео конфликта между группой людей в военной форме и гражданскими мужчинами, где были выстрелы. По предварительной информации правоохранителей, во время проведения мероприятий по мобилизации населения двое гражданских мужчин проявили агрессию и оказали физическое сопротивление. Руководство Харьковского ОТЦК и СП признали нарушение, некорректное и эмоциональное поведение подчиненного военнослужащего.
Уже 17 марта в ТЦК объясняли видео, где их представители наехали на велосипедиста в Харькове.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дмитрий Лубинец, жалобы, омбудсмен, тцк, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «40 обращений с Харьковщины: омбудсмену стали больше жаловаться на ТЦК»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявляет: в этом году возросло количество обращений и освещенных в СМИ случаев нарушений прав человека со стороны работников ТЦК. ".