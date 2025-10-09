Live
Порушення мовного закону: з Харкова та області активно надходять скарги

Суспільство 12:35   09.10.2025
Вікторія Яковенко
Від початку року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови отримав 2227 скарг щодо порушення мовного закону. Це на 27% більше ніж торік. Харківська область – серед лідерів в Україні.

Загалом з регіону надійшло 286 звернень (13% від загальної кількості). Більше тільки з Києва – 870 скарг та Одеської області – 339.

Найбільше порушень стосувалися:

  • відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів – 574 звернень (26%);
  • мови зовнішньої реклами та вивісок – 443 звернення (20%);
  • порушень під час безпосереднього обслуговування – 397 звернень (18%);
  • сфери освіти – 145 звернень (7%);
  • сфери культури – 112 звернень (5%);
  • порушень у медичних закладах – 93 звернення (4%).

Скарги також надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) – 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25), зазначає Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська.

«Понад 2 тисячі звернень за три квартали – це не просто цифри, а голоси людей, права яких були порушені і які вимагають поваги до своєї мови. Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію та послуги державною мовою. Це – показник зрілості суспільства і водночас сигнал усім, хто нехтує законом», – підсумувала Івановська.

Фото: Уповноважена з захисту державної мови

Читайте також: Проводять уроки російською? Мовна омбудсменка перевірить ліцей у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
