Порушення мовного закону: з Харкова та області активно надходять скарги

Від початку року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови отримав 2227 скарг щодо порушення мовного закону. Це на 27% більше ніж торік. Харківська область – серед лідерів в Україні.

Загалом з регіону надійшло 286 звернень (13% від загальної кількості). Більше тільки з Києва – 870 скарг та Одеської області – 339.

Найбільше порушень стосувалися:

відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів – 574 звернень (26%);

мови зовнішньої реклами та вивісок – 443 звернення (20%);

порушень під час безпосереднього обслуговування – 397 звернень (18%);

сфери освіти – 145 звернень (7%);

сфери культури – 112 звернень (5%);

порушень у медичних закладах – 93 звернення (4%).

Скарги також надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) – 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25), зазначає Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська.

«Понад 2 тисячі звернень за три квартали – це не просто цифри, а голоси людей, права яких були порушені і які вимагають поваги до своєї мови. Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію та послуги державною мовою. Це – показник зрілості суспільства і водночас сигнал усім, хто нехтує законом», – підсумувала Івановська.