Порушення мовного закону: з Харкова та області активно надходять скарги
Від початку року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови отримав 2227 скарг щодо порушення мовного закону. Це на 27% більше ніж торік. Харківська область – серед лідерів в Україні.
Загалом з регіону надійшло 286 звернень (13% від загальної кількості). Більше тільки з Києва – 870 скарг та Одеської області – 339.
Найбільше порушень стосувалися:
- відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів – 574 звернень (26%);
- мови зовнішньої реклами та вивісок – 443 звернення (20%);
- порушень під час безпосереднього обслуговування – 397 звернень (18%);
- сфери освіти – 145 звернень (7%);
- сфери культури – 112 звернень (5%);
- порушень у медичних закладах – 93 звернення (4%).
Скарги також надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) – 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25), зазначає Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська.
«Понад 2 тисячі звернень за три квартали – це не просто цифри, а голоси людей, права яких були порушені і які вимагають поваги до своєї мови. Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію та послуги державною мовою. Це – показник зрілості суспільства і водночас сигнал усім, хто нехтує законом», – підсумувала Івановська.
Читайте також: Проводять уроки російською? Мовна омбудсменка перевірить ліцей у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жалобы, закон, нарушения, новини Харкова, язык;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Порушення мовного закону: з Харкова та області активно надходять скарги»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 12:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови отримав 2227 скарг щодо порушення мовного закону. ".