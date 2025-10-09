Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы
С начала года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка получил 2227 жалоб по поводу нарушения языкового закона. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Харьковская область – среди лидеров в Украине.
В общей сложности из региона поступило 286 обращений (13% от общего количества). Больше только из Киева – 870 жалоб и Одесской области – 339.
Больше всего нарушений касались:
- отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов – 574 обращений (26%);
- языка наружной рекламы и вывесок – 443 обращения (20%);
- нарушений при непосредственном обслуживании — 397 обращений (18%);
- сферы образования – 145 обращений (7%);
- сферы культуры – 112 обращений (5%);
- нарушений в медицинских учреждениях – 93 обращения (4%).
Жалобы также поступали относительно информации о товарах и услугах (этикетки, чеки, меню) — 115 обращений и нарушений в сферах медиа (82), транспорта (53), книгоиздания (35), спорта (25), отмечает Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.
«Более 2 тысяч обращений за три квартала – это не просто цифры, а голоса людей, права которых были нарушены и требуют уважения к своему языку. Рост количества жалоб означает, что украинцы стали более внимательными к своему праву получать информацию и услуги на государственном языке. Это показатель зрелости общества и одновременно сигнал всем, кто пренебрегает законом», — подытожила Ивановская.
Читайте также: Проводят уроки на русском? Языковой омбудсмен проверит лицей в Харькове
