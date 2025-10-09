Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы

Общество 12:35   09.10.2025
Виктория Яковенко
Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы

С начала года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка получил 2227 жалоб по поводу нарушения языкового закона. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Харьковская область – среди лидеров в Украине.

В общей сложности из региона поступило 286 обращений (13% от общего количества). Больше только из Киева – 870 жалоб и Одесской области – 339.

Больше всего нарушений касались:

  • отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов – 574 обращений (26%);
  • языка наружной рекламы и вывесок – 443 обращения (20%);
  • нарушений при непосредственном обслуживании — 397 обращений (18%);
  • сферы образования – 145 обращений (7%);
  • сферы культуры – 112 обращений (5%);
  • нарушений в медицинских учреждениях – 93 обращения (4%).

Жалобы также поступали относительно информации о товарах и услугах (этикетки, чеки, меню) — 115 обращений и нарушений в сферах медиа (82), транспорта (53), книгоиздания (35), спорта (25), отмечает Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

«Более 2 тысяч обращений за три квартала – это не просто цифры, а голоса людей, права которых были нарушены и требуют уважения к своему языку. Рост количества жалоб означает, что украинцы стали более внимательными к своему праву получать информацию и услуги на государственном языке. Это показатель зрелости общества и одновременно сигнал всем, кто пренебрегает законом», — подытожила Ивановская.

нарушения языкового закона Харьковщина
Фото: Уполномоченная по защите государственного языка

Читайте также: Проводят уроки на русском? Языковой омбудсмен проверит лицей в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
09.10.2025, 12:13
Новости Харькова — главное 9 октября: ситуация в Купянске, обстрелы
Новости Харькова — главное 9 октября: ситуация в Купянске, обстрелы
09.10.2025, 12:38
Ситуация неблагоприятная: Машовец сообщил о главной проблеме ВСУ в Купянске
Ситуация неблагоприятная: Машовец сообщил о главной проблеме ВСУ в Купянске
09.10.2025, 07:46
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
09.10.2025, 06:00
Похолодание и дожди: чего ожидать от погоды на Харьковщине в ближайшие дни
Похолодание и дожди: чего ожидать от погоды на Харьковщине в ближайшие дни
08.10.2025, 13:14
В Купянске военные РФ в гражданском расстреляли людей: кто отдал приказ
В Купянске военные РФ в гражданском расстреляли людей: кто отдал приказ
09.10.2025, 13:30

Новости по теме:

21.03.2025
40 обращений с Харьковщины: омбудсмену стали больше жаловаться на ТЦК
11.01.2022
Харьковчанам предлагают жаловаться на дискриминационную рекламу
01.12.2021
Более 200 харьковчан обратились на телефон «горячей линии» КП «Харьковводоканал»
07.10.2021
Харькову нужны пешеходная улица, улучшение работы метро и ограничение проезда авто. Чего больше всего хотят харьковчане
31.05.2021
Блошиний ринок у центрі Харкова можуть перенести


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 октября 2025 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка получил 2227 жалоб по поводу нарушения языкового закона. ".