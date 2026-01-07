Ціна краси в Харкові: скільки містянки витрачають на б’юті-послуги
1585 грн – середні б’юті-витрати українок, підрахував проєкт UA War Infographics. У Харкові такі послуги обійдуться трохи дешевше – 1570 грн.
«В Києві базовий набір процедур, що складається з манікюру з покриттям, стрижки, корекції брів та ламінування вій, обійдеться в 1950 грн», – йдеться у повідомленні.
Найдешевше доглядати за собою у Чернівцях – б’юті-послуги у середньому коштують 1300 грн.
Нагадаємо, на Харківщині за 11 місяців 2025-го року 10703 жінки відкрили ФОП. Загалом в Україні – понад 153 тисячі. Це 61% від усіх нових реєстрацій, інформував ресурс «Опендатабот». Кожен третій новий жіночий бізнес відкривається у сфері роздрібної торгівлі – 49,7 тисячі. Також у топах індивідуальні послуги, оптова торгівля, освіта, і бізнеси у сфері харчування. Водночас б’юті-сфера продовжує бути одним із найдинамічніших напрямків жіночого підприємництва. Так, 88% нових підприємців, що відкрили свій бізнес у сфері надання індивідуальних послуг – жінки. З них 77% припадає на салони краси, перукарні, студії догляду.
