Цена красоты в Харькове: сколько горожанки тратят на бьюти-услуги
1585 грн – средние бьюти-расходы украинок, подсчитал проект UA War Infographics. В Харькове такие услуги обойдутся чуть дешевле – 1570 грн.
«В Киеве базовый набор процедур, состоящий из маникюра с покрытием, стрижки, коррекции бровей и ламинирования ресниц, обойдется в 1950 грн», — говорится в сообщении.
Дешевле всего ухаживать за собой в Черновцах – бьюти-услуги в среднем стоят 1300 грн.
Напомним, в Харьковской области за 11 месяцев 2025-го года 10703 женщины открыли ФЛП. Всего в Украине – более 153 тысяч. Это 61% всех новых регистраций, информировал ресурс «Опендатабот». Каждый третий новый женский бизнес открывается в сфере розничной торговли – 49,7 тысячи. Также в топах индивидуальные услуги, оптовая торговля, образование и бизнесы в сфере питания. В то же время бьюти-сфера продолжает быть одним из самых динамичных направлений женского предпринимательства. Так, 88% новых предпринимателей, открывших свой бизнес в сфере предоставления индивидуальных услуг – женщины. Из них 77% приходится на салоны красоты, парикмахерской, студии ухода.
