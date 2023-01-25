Юная жительница Харьковщины вошла в тройку самых красивых детей Украины
Фото: facebook Близнюковской громады
Об успехе трехлетней Марии Жук из села Верхняя Самара сообщило руководство Близнюковской громады Харьковщины.
«Маленькая принцесса из села Верхняя Самара – трехлетняя Мария Жук, стала одной из самых красивых детей Украины. Модельное агентство Kids Ukraine объявляло Всеукраинский дистанционный фотопроект «ТОР 50 самых красивых детей Украины 2023″. И наша маленькая Мария вошла в тройку победителей», — сообщали на странице громады в facebook.
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Ранее мы сообщали о том, что девочка-вундеркинд из Харьковщины в год стала рекордсменкой Украины. Малышка еще не умеет говорить, но уже знает все буквы украинского алфавита.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 09:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехе трехлетней Марии Жук из села Верхняя Самара сообщило руководство Близнюковской громады Харьковщины".