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Юная жительница Харьковщины вошла в тройку самых красивых детей Украины

09:59   25.01.2023
Оксана Горун
Юная жительница Харьковщины вошла в тройку самых красивых детей Украины Фото: facebook Близнюковской громады

Об успехе трехлетней Марии Жук из села Верхняя Самара сообщило руководство Близнюковской громады Харьковщины.

«Маленькая принцесса из села Верхняя Самара – трехлетняя Мария Жук, стала одной из самых красивых детей Украины. Модельное агентство Kids Ukraine объявляло Всеукраинский дистанционный фотопроект «ТОР 50 самых красивых детей Украины 2023″. И наша маленькая Мария вошла в тройку победителей», — сообщали на странице громады в facebook.

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    • Ранее мы сообщали о том, что девочка-вундеркинд из Харьковщины в год стала рекордсменкой Украины. Малышка еще не умеет говорить, но уже знает все буквы украинского алфавита.

    Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 09:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехе трехлетней Марии Жук из села Верхняя Самара сообщило руководство Близнюковской громады Харьковщины".