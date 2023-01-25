Юная жительница Харьковщины вошла в тройку самых красивых детей Украины

Об успехе трехлетней Марии Жук из села Верхняя Самара сообщило руководство Близнюковской громады Харьковщины.

«Маленькая принцесса из села Верхняя Самара – трехлетняя Мария Жук, стала одной из самых красивых детей Украины. Модельное агентство Kids Ukraine объявляло Всеукраинский дистанционный фотопроект «ТОР 50 самых красивых детей Украины 2023″. И наша маленькая Мария вошла в тройку победителей», — сообщали на странице громады в facebook.

Ранее мы сообщали о том, что девочка-вундеркинд из Харьковщины в год стала рекордсменкой Украины. Малышка еще не умеет говорить, но уже знает все буквы украинского алфавита.