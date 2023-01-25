Юна мешканка Харківщини увійшла до трійки найкрасивіших дітей України

Про успіх трирічної Марії Жук із села Верхня Самара повідомило керівництво Близнюківської громади Харківщини.

“Маленька принцеса з села Верхня Самара – трирічна Марія Жук, стала однією з найкрасивіших дітей України. Модельне агентство Kids Ukraine оголошувало Всеукраїнський дистанційний фотопроєкт “ТОР 50 Найкрасивіших дітей України 2023″. І наша маленька Марія увійшла до трійки переможців”, – повідомляли на сторінці громади у Фейсбуці.

Раніше ми повідомляли про те, що дівчинка-вундеркінд із Харківщини у віці одного року стала рекордсменкою України. Дитина ще не вміє говорити, але вже знає всі літери українського алфавіту.