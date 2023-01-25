Юна мешканка Харківщини увійшла до трійки найкрасивіших дітей України
Про успіх трирічної Марії Жук із села Верхня Самара повідомило керівництво Близнюківської громади Харківщини.
“Маленька принцеса з села Верхня Самара – трирічна Марія Жук, стала однією з найкрасивіших дітей України. Модельне агентство Kids Ukraine оголошувало Всеукраїнський дистанційний фотопроєкт “ТОР 50 Найкрасивіших дітей України 2023″. І наша маленька Марія увійшла до трійки переможців”, – повідомляли на сторінці громади у Фейсбуці.
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Раніше ми повідомляли про те, що дівчинка-вундеркінд із Харківщини у віці одного року стала рекордсменкою України. Дитина ще не вміє говорити, але вже знає всі літери українського алфавіту.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 09:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіх трирічної Марії Жук із села Верхня Самара повідомило керівництво Близнюківської громади Харківщини".