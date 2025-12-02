Які ідеї просувають українські студенти, з’ясували в Харкові (фото)

Понад 300 студентів із 37 українських вишів представили свої роботи на 10-му Харківському студентському фестивалі реклами.

Голова журі, директорка МГ “Об’єктив” Вікторія Аннопольська спеціально для наших читачів відібрала 11 робіт зі сфери соціальної реклами. Вони демонструють, які проблеми непокоять сучасних студентів і які ідеї вони просувають. Хоча переможці фестивалю вже визначені, ми пропонуємо читачам віддати голоси за кращі, на їхній погляд, три роботи. Автор тієї, котра збере найбільше голосів, отримає приз читацьких симпатій. Голосувати можна тут: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-5yIJulwV2LaYp97ohye5y7dzfnXp2X6562R6YRSnGi7rA/viewform

Гран-Прі фестивалю цього року виборола студентка Хмельницького національного університету Поліна Мальована. Вона представила створену з використанням ШІ відеороботу “Не чекай на визнання ₋ створи його!”

Харківський студентський фестиваль реклами став двічі ювілейним, наголошують його організатори. Не лише десятим за порядковим номером, а й таким, що відбувся за 20 років з моменту проведення першого регіонального студентського фестивалю.

“Порівняно з попереднім Фестивалем кількість учасників значно збільшилася та склала 311 осіб, які представили понад 37 українських вишів. Як відомо, 10-й ХСФР – найбільший з усіх регіональних студентських фестивалів реклами. Він має статус відкритого проєкту для студентів з усіх регіонів України. Так, цьогоріч у фестивалі взяли участь студенти з усіх регіонів України. Це – Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Львів, Чернівці, Житомир, Рівне, Хмельницький, Тернопіль, Чернігів, Полтава, Вінниця та інші міста нашої держави. Усього ж учасниками 10-го ХСФР було підготовано близько 200 конкурсних робіт”, – зазначив співорганізатор фестивалю Євген Ромат – голова Спілки рекламістів України та професор Київського національного університету ім. Шевченка.

Окрім власне конкурсу студентських робіт, для учасників провели серію майстер-класів. Перед студентами виступили, зокрема директор та засновник Prioritet Group Олексій Лідовський. Він розповів про “Рекламні факапи, що навчають”. PR-експертка Олена Старостенко поділилися досвідом щодо проблем організації онлайн заходів в умовах воєнного положення. Секретар Наукового студентського товариства імені Юрія Шевельова Українського Вільного Університету Ростислав Касьяненко розповідав про проблеми геральдики українських і закордонних університетів. А директорка МГ “Об’єктив” Вікторія Аннопольська провела майстер-клас на тему “Сила впливу: Від ідеї до соціальних змін».