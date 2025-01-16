Трамвай на Весніна: як його повернути, мерія запитає харків’ян (відео)

У Харкові оголосять конкурс ідей, присвячених поверненню трамвайного маршруту, який сполучав Салтівку з центром. Причому ймовірно, що трамвай повернуть не туди, де він їздив до 2022 року.

26-й маршрут трамвая в Харкові перестав існувати після того, як у 2022 році – просто у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ – демонтували рейки на Журавлівському узвозі (харків’яни частіше називають його спуск Весніна). Проте харків’яни обурилися таким рішенням влади й не лише створили групи “за трамвай” у соцмережах, але й подали до суду на мерію. Суд частково задовольнив їхні вимоги, визнавши знищення трамвая незаконним і таким, що не відповідає Генплану міста. Втім, повернути все “як було” міську владу не зобов’язав. Проте за час судових розглядів і протестів мерія та активні громадяни знайшли компроміс.

“У нас ще до отримання судового рішення вже були комунікації, що з цим робити. І у нас є певне розуміння, як ми будемо виходити з цієї ситуації”, – поділився 16 січня депутат Харківської міськради та один із прихильників “трамваю на Весніна” Дмитро Булах.

Він пояснив: повернути рейки на спуск і запустити трамвай там, де він їздив раніше, — дуже проблематично.

“Важко його відновити в тому саме вигляді, який він був, тому що змінилося багато з того часу, коли він прокладався вперше. Рейки були дійсно в поганому стані, потрібно було їх переробляти, звісно. Там аварійність висока через геометрію цього спуску“, – зазначив Булах.

Тому вирішили провести відкритий конкурс ідей щодо відновлення 26-го маршруту.

“Я думаю, найближчим часом програма та умови цього конкурсу будуть оприлюднені у відкритих джерелах. І всі охочі зможуть взяти в ньому участь… Ми хочемо побачити, як бачать трамвай на Весніна не тільки профільні фахівці, а й просто містяни. І ті, хто ним користувався, чи просто знає про цю ситуацію”, – повідомив заступник директора департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради Володимир Матяс.

Один з активістів, які відстоювали “трамвай на Весніна”, автор телеграм-каналу “Харків для людей” Павло Хромов погоджується з тим, що вимагати просто “повернути як було”, неправильно.

“І в контексті війни тут є питання, тому що це великі витрати – повернути, як було. І в контексті того, що так, як було, воно не дуже добре було. Наприклад, зупинка не відповідала нормам ДБН. Тобто зараз ми фактично не можемо побудувати те саме, що там було… Тому таке наше бачення, я навіть телеграм-канал наш “За трамвай на Весніна” хотів перейменувати на “За трамвай на центр”… Він повинен бути в центрі, він має отримати відповідний пріоритет. Як поєднати Салтівку з центром, давайте я глобально так скажу. Намагатимемося співпрацювати та дивитися, як місто далі рухатиметься в цьому питанні. Я сподіваюся, що це буде конструктивний процес”, – прокоментував Хромов.