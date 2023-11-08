Демонтаж трамвайної лінії на Весніна. Хто виконував роботи, з’ясували в суді
У Харківському окружному адмінсуді 8 листопада відбулося засідання у справі щодо демонтажу трамвайної лінії на вулиці Весніна у Харкові. У ході слухання з’ясувалося, що ці роботи виконувало КП “Міськелектротранссервіс”.
З об’єднаним позовом до мерії звернулися троє харків’ян. На їхню думку, демонтаж незаконний, оскільки порушує генплан міста, де трамвайні рейки збережені. Також позивачі стверджують, що демонтаж був частиною реконструкції вулиці, і її процедуру було порушено, повідомляє видання “Суспільне Харків”.
“Вимагаються серед іншого, зокрема, і громадські слухання. Тобто харків’яни мають обов’язково прийти та сказати чи підтримують, чи ні. І запропонувати, можливо, альтернативні рішення тієї чи іншої проблеми, яку заявляє міськрада, заради чого вона хоче це зробити”, – коментує один із позивачів Олексій Свід.
Як пише “Суспільне”, суд протягом трьох місяців намагався з’ясувати, хто і на яких підставах виконував роботи. Представниця міськради у суді Ілона Гевал повідомила, що це було КП “Міськелектротранссервіс”, директор якого діяв у межах своїх повноважень.
“Оскільки у зв’язку з численними обстрілами було пошкоджено дорожнє покриття та трамвайні колії”, – пояснила Гевал.
Ще одна претензія позивачів – зняття рейок порушує генеральний план Харкова.
“Ми розуміємо, що це сигнал для будь-якого інвестора, що тобі сьогодні в генеральному плані виділяють ділянку під твій бізнес, якийсь завод або ще щось, а завтра міськрада, не змінюючи цей генеральний план, скаже: “Ми передумали. Давайте не будуйте там завод, ми там побудуємо житловий квартал, наприклад”, – каже Олексій Свід.
Ілона Гевал підтвердила: щоби провести роботи на Весніна, генплан не змінювали.
Позивачі попросили два тижні на те, щоб скласти письмове пояснення щодо необхідності долучити до справи як співвідповідача департамент інфраструктури Харківської міськради і як третю особу – КП “Міськелектротранссервіс”. Суддя з цим погодився й оголосив перерву в розгляді до 21 листопада.
Нагадаємо, прибирати трамвайні колії на вулиці Весніна комунальники розпочали у травні 2022 року, коли навколо Харкова йшли бої. У мерії коментували, що ці роботи було заплановані ще до повномасштабної війни. На Весніна на 500 метрів розширили дорожнє полотно, щоб створити додаткові смуги руху — по три в обидві сторони. Рух вулицею відкрили у листопаді 2022 року. Зникнення трамвайної колії призвело до розширення дороги в 1,5 раза, коментував тоді автоексперт Олександр Трепетін.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: веснина, рейки, суд, трамвай, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському окружному адмінсуді 8 листопада відбулося засідання у справі щодо демонтажу трамвайної лінії на вулиці Весніна у Харкові. У ході слухання з’ясувалося, що ці роботи виконувало КП “Міськелектротранссервіс”.".