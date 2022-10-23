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У мерії обіцяють днями відкрити для проїзду частину вулиці Весніна в Харкові

Суспільство 18:11   23.10.2022
Оксана Горун
У мерії обіцяють днями відкрити для проїзду частину вулиці Весніна в Харкові

У Харкові, незважаючи на постійні обстріли, проводять заплановану ще до війни реконструкцію однієї з центральних вулиць.

Роботи на вулиці Весніна, що сполучає центр міста з районом ст. м. “Київська” та Салтівкою, виходять на фінішну пряму. Про це прозвітувала пресслужба Харківської міськради.

Ремонт вулиці Весніна у Харкові

“Асфальтування нижнього шару дорожнього покриття на вул. Весніна, на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Алчевських, планують завершити протягом кількох днів”, – повідомили в мерії.

Ремонт вулиці Весніна у Харкові 1
На Весніна розширили дорожнє полотно – на 500 метрів. Це дозволить створити додаткові смуги руху. Їх буде шість – по три в обидві сторони.

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“Крім того, на ділянці було замінено всі інженерні та комунікаційні мережі”, – зазначили в міськраді.

Надалі тут облаштовуватимуть зупинкові павільйони та світлофорні об’єкти.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 18:11;

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