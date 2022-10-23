У Харкові, незважаючи на постійні обстріли, проводять заплановану ще до війни реконструкцію однієї з центральних вулиць.

Роботи на вулиці Весніна, що сполучає центр міста з районом ст. м. “Київська” та Салтівкою, виходять на фінішну пряму. Про це прозвітувала пресслужба Харківської міськради.

“Асфальтування нижнього шару дорожнього покриття на вул. Весніна, на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Алчевських, планують завершити протягом кількох днів”, – повідомили в мерії.



На Весніна розширили дорожнє полотно – на 500 метрів. Це дозволить створити додаткові смуги руху. Їх буде шість – по три в обидві сторони.

Читайте також: У мерії обіцяють днями відкрити для проїзду частину вулиці Весніна в Харкові

“Крім того, на ділянці було замінено всі інженерні та комунікаційні мережі”, – зазначили в міськраді.

Надалі тут облаштовуватимуть зупинкові павільйони та світлофорні об’єкти.