У мерії обіцяють днями відкрити для проїзду частину вулиці Весніна в Харкові
У Харкові, незважаючи на постійні обстріли, проводять заплановану ще до війни реконструкцію однієї з центральних вулиць.
Роботи на вулиці Весніна, що сполучає центр міста з районом ст. м. “Київська” та Салтівкою, виходять на фінішну пряму. Про це прозвітувала пресслужба Харківської міськради.
“Асфальтування нижнього шару дорожнього покриття на вул. Весніна, на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Алчевських, планують завершити протягом кількох днів”, – повідомили в мерії.
На Весніна розширили дорожнє полотно – на 500 метрів. Це дозволить створити додаткові смуги руху. Їх буде шість – по три в обидві сторони.
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“Крім того, на ділянці було замінено всі інженерні та комунікаційні мережі”, – зазначили в міськраді.
Надалі тут облаштовуватимуть зупинкові павільйони та світлофорні об’єкти.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: веснина, дорога, мэрия, ремонт; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 18:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії обіцяють днями відкрити для проїзду частину вулиці Весніна в Харкові".