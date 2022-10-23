В мэрии обещают на днях открыть для проезда часть улицы Веснина в Харькове
В Харькове, несмотря на постоянные обстрелы, проводят запланированную еще до войны реконструкцию одной из центральных улиц.
Работы на улице Веснина, соединяющей центр города с районом ст. м. «Киевская» и Салтовкой, выходят на финишную прямую. Об этом отчиталась пресс-служба Харьковского горсовета.
«Асфальтирование нижнего слоя дорожного покрытия по ул. Веснина, на участке от ул. Пушкинской до ул. Алчевских, планируют завершить в течение нескольких дней», — сообщили в мэрии.
На Веснина расширили дорожное полотно — на 500 метров. Это позволит создать дополнительные полосы движения. Их будет шесть — по три в обе стороны.
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«Кроме того, на участке были заменены все инженерные и коммуникационные сети», — отметили в горсовете.
В дальнейшем здесь будут обустраивать остановочные павильоны и светофорные объекты.Категории: Общество, Харьков; Теги: веснина, дорога, мэрия, ремонт; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 18:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии обещают на днях открыть для проезда часть улицы Веснина в Харькове".