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В мэрии обещают на днях открыть для проезда часть улицы Веснина в Харькове

Общество 18:11   23.10.2022
Оксана Горун
В мэрии обещают на днях открыть для проезда часть улицы Веснина в Харькове

В Харькове, несмотря на постоянные обстрелы, проводят запланированную еще до войны реконструкцию одной из центральных улиц.

Работы на улице Веснина, соединяющей центр города с районом ст. м. «Киевская» и Салтовкой, выходят на финишную прямую. Об этом отчиталась пресс-служба Харьковского горсовета.

Ремонт улицы Веснина в Харькове

«Асфальтирование нижнего слоя дорожного покрытия по ул. Веснина, на участке от ул. Пушкинской до ул. Алчевских, планируют завершить в течение нескольких дней», — сообщили в мэрии.

Ремонт улицы Веснина в Харькове 1
На Веснина расширили дорожное полотно — на 500 метров. Это позволит создать дополнительные полосы движения. Их будет шесть — по три в обе стороны.

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«Кроме того, на участке были заменены все инженерные и коммуникационные сети», — отметили в горсовете.

В дальнейшем здесь будут обустраивать остановочные павильоны и светофорные объекты.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии обещают на днях открыть для проезда часть улицы Веснина в Харькове".