В мэрии обещают на днях открыть для проезда часть улицы Веснина в Харькове

В Харькове, несмотря на постоянные обстрелы, проводят запланированную еще до войны реконструкцию одной из центральных улиц.

Работы на улице Веснина, соединяющей центр города с районом ст. м. «Киевская» и Салтовкой, выходят на финишную прямую. Об этом отчиталась пресс-служба Харьковского горсовета.

«Асфальтирование нижнего слоя дорожного покрытия по ул. Веснина, на участке от ул. Пушкинской до ул. Алчевских, планируют завершить в течение нескольких дней», — сообщили в мэрии.



На Веснина расширили дорожное полотно — на 500 метров. Это позволит создать дополнительные полосы движения. Их будет шесть — по три в обе стороны.

«Кроме того, на участке были заменены все инженерные и коммуникационные сети», — отметили в горсовете.

В дальнейшем здесь будут обустраивать остановочные павильоны и светофорные объекты.