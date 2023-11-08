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Демонтаж трамвайной линии на Веснина. Кто выполнял работы, выяснили в суде

Общество 21:42   08.11.2023
Елена Нагорная
Демонтаж трамвайной линии на Веснина. Кто выполнял работы, выяснили в суде Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском окружном админсуде 8 ноября состоялось заседание по делу о демонтаже трамвайной линии на улице Веснина в Харькове. В ходе слушания выяснилось, что эти работы выполняло КП «Горэлектротранссервис».

С объединенным иском к мэрии обратились трое харьковчан. По их мнению, демонтаж незаконен, так как нарушает генплан города, в котором трамвайные рельсы сохранены. Также истцы утверждают, что демонтаж был частью реконструкции улицы, и ее процедура была нарушена, сообщает издание «Суспільне Харків».

«Требуются среди прочего и общественные слушания. То есть харьковчане должны обязательно прийти и сказать поддерживают или нет. И предложить, возможно, альтернативные решения той или иной проблемы, которую заявляет горсовет, ради чего он хочет это сделать», — комментирует один из истцов Алексей Свид.

Как пишет «Суспільне», суд в течение трех месяцев пытался выяснить, кто и на каких основаниях выполнял работы. Представитель горсовета в суде Илона Гевал сообщила, что это было КП «Горэлектротранссервис», директор которого действовал в рамках своих полномочий.

«Поскольку в связи с многочисленными обстрелами было повреждено дорожное покрытие и трамвайные пути», — пояснила Гевал.

Еще одна претензия истцов — снятие рельсов нарушает генеральный план Харькова.

«Мы понимаем, что это сигнал для любого инвестора, что тебе сегодня в генеральном плане выделяют участок под твой бизнес, какой-то завод или еще что-то, а завтра горсовет, не меняя этот генеральный план, скажет: «Мы передумали. Давайте не стройте там завод, мы там построим жилой квартал, например», — говорит Алексей Свид.

Илона Гевал подтвердила: чтобы провести работы на Веснина, генплан не изменяли.

Истцы попросили две недели на то, чтобы составить письменное объяснение о необходимости приобщить к делу в качестве соответчика департамент инфраструктуры Харьковского горсовета и как третье лицо — КП «Горэлектротранссервис». Судья с этим согласился и объявил перерыв в рассмотрении до 21 ноября.

Напомним, убирать трамвайные пути на улице Веснина коммунальщики начали в мае 2022 года, когда вокруг Харькова шли бои. В мэрии комментировали, что эти работы были запланированы еще до полномасштабной войны. На Веснина на 500 метров расширили дорожное полотно, чтобы создать дополнительные полосы движения — по три в обе стороны. Движение по улице открыли в ноябре 2022 года. Исчезновение трамвайной колеи привело к расширению дороги в 1,5 раза, комментировал тогда автоэксперт Александр Трепетин.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 21:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском окружном админсуде 8 ноября состоялось заседание по делу о демонтаже трамвайной линии на улице Веснина в Харькове. В ходе слушания выяснилось, что эти работы выполняло КП «Горэлектротранссервис».".