Харьковчанка подала в суд на мэрию из-за реконструкции спуска Веснина
Харьковчанка, общественная активистка Ирина Кравченко решила судиться с руководством города из-за решения демонтировать трамвайные пути.
Кравченко требует ни много ни мало, чтобы суд отменил решение Харьковского горсовета, которым приняли городской бюджет на 2022 год.
«С помощью адвоката Андрея Юрьевича Коломийцева я обратилась в суд с просьбой отменить решение о бюджете 2022 года в части работ на улице Веснина и восстановить первоначальное состояние улицы», — написала Кравченко в facebook.
У ее взаимоотношений с мэрией на тему реконструкции спуска Веснина есть предыстория. Изначально активистка добивалась того, чтобы ей просто предоставили информацию о том, за какие средства проводят работы. Однако утверждает, что в ответ получила поврежденные файлы. Из-за этого также подала в суд на горсовет.
«Я подала иск в суд с просьбой обязать горсовет предоставить мне в ответ файлы нормального качества – дело 520/2845/23. 20 марта судья Андрей Слиденко обязал ХМР предоставить ответ на мой запрос заново. Горсовет подал апелляцию на это решение. И до сих пор суд не назначил заседание на этот счет. Однако время проходит, и нужно действовать. Ждать решения апелляции, чтобы наконец-то получить некоторые документы по Веснина – слишком долго», — объяснила Ирина Кравченко.
Читайте также: В Харькове открыли улицу Веснина после реконструкции
Она рассчитывает, что именно в ходе разбирательств по ее второму иску удастся получить и изучить искомые документы.
«Дело сложное и требует много сил. Но, думаю, стоит побороться за возвращение трамвая на улицу Веснина!» — написала активистка.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковчанка подала в суд на мэрию из-за реконструкции спуска Веснина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка, общественная активистка Ирина Кравченко решила судиться с руководством города из-за решения демонтировать трамвайные пути".