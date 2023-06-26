Харьковчанка подала в суд на мэрию из-за реконструкции спуска Веснина

Харьковчанка, общественная активистка Ирина Кравченко решила судиться с руководством города из-за решения демонтировать трамвайные пути.

Кравченко требует ни много ни мало, чтобы суд отменил решение Харьковского горсовета, которым приняли городской бюджет на 2022 год.

«С помощью адвоката Андрея Юрьевича Коломийцева я обратилась в суд с просьбой отменить решение о бюджете 2022 года в части работ на улице Веснина и восстановить первоначальное состояние улицы», — написала Кравченко в facebook.

У ее взаимоотношений с мэрией на тему реконструкции спуска Веснина есть предыстория. Изначально активистка добивалась того, чтобы ей просто предоставили информацию о том, за какие средства проводят работы. Однако утверждает, что в ответ получила поврежденные файлы. Из-за этого также подала в суд на горсовет.

«Я подала иск в суд с просьбой обязать горсовет предоставить мне в ответ файлы нормального качества – дело 520/2845/23. 20 марта судья Андрей Слиденко обязал ХМР предоставить ответ на мой запрос заново. Горсовет подал апелляцию на это решение. И до сих пор суд не назначил заседание на этот счет. Однако время проходит, и нужно действовать. Ждать решения апелляции, чтобы наконец-то получить некоторые документы по Веснина – слишком долго», — объяснила Ирина Кравченко.

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Она рассчитывает, что именно в ходе разбирательств по ее второму иску удастся получить и изучить искомые документы.

«Дело сложное и требует много сил. Но, думаю, стоит побороться за возвращение трамвая на улицу Веснина!» — написала активистка.