В Харькове открыли улицу Веснина после реконструкции

Открыли движение по улице Веснина, которую перекрывали ранее из-за демонтажа трамвая и расширения проезжей части, сообщил Александр Трепетин на своем канале «Бардачок».

Исчезновение трамвая привело к расширению дороги в 1,5 раза. На середине дорожного пути – по три полосы в каждом направлении, а перед перекрестками – по 4 полосы, делится наблюдениями Трепетин.

На асфальте – свежая разметка и новая зебра, которую обычно делают для незрячих.

Трепетин отметил новую организацию дорожного движения на перекрестках, благодаря чему больше машин, чем раньше, могут проехать на поворотах.

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