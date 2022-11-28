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В Харькове открыли улицу Веснина после реконструкции

Общество 16:48   28.11.2022
Оксана Якушко
В Харькове открыли улицу Веснина после реконструкции

Открыли движение по улице Веснина, которую перекрывали ранее из-за демонтажа трамвая и расширения проезжей части, сообщил Александр Трепетин на своем канале «Бардачок».

Исчезновение трамвая привело к расширению дороги в 1,5 раза. На середине дорожного пути – по три полосы в каждом направлении, а перед перекрестками – по 4 полосы, делится наблюдениями Трепетин.

На асфальте – свежая разметка и новая зебра, которую обычно делают для незрячих.

Трепетин отметил новую организацию дорожного движения на перекрестках, благодаря чему больше машин, чем раньше, могут проехать на поворотах.

Читайте также: В мэрии обещают на днях открыть для проезда часть улицы Веснина в Харькове

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 16:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Открыли движение по улице Веснина, которую перекрывали ранее из-за уборки трамвая и расширения проезжей части, сообщил Александр Трепетин на своем канале «Бардачок».".