В Харькове открыли улицу Веснина после реконструкции
Открыли движение по улице Веснина, которую перекрывали ранее из-за демонтажа трамвая и расширения проезжей части, сообщил Александр Трепетин на своем канале «Бардачок».
Исчезновение трамвая привело к расширению дороги в 1,5 раза. На середине дорожного пути – по три полосы в каждом направлении, а перед перекрестками – по 4 полосы, делится наблюдениями Трепетин.
На асфальте – свежая разметка и новая зебра, которую обычно делают для незрячих.
Трепетин отметил новую организацию дорожного движения на перекрестках, благодаря чему больше машин, чем раньше, могут проехать на поворотах.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Открыли движение по улице Веснина, которую перекрывали ранее из-за уборки трамвая и расширения проезжей части, сообщил Александр Трепетин на своем канале «Бардачок».".