У Харкові відкрили вулицю Весніна після реконструкції

Відкрили рух вулицею Весніна, яку перекривали раніше через демонтаж трамваю та розширення проїжджої частини, повідомив Олександр Трєпєтін на своєму каналі «Бардачок».

Зникнення трамвая призвело до розширення дороги у 1,5 рази. На середині дорожньої колії – по три смуги у кожному напрямку, а перед перехрестями – по 4 смуги, ділиться спостереженнями Трєпєтін.

На асфальті – свіжа розмітка та нова зебра, яку зазвичай роблять для незрячих.

Трєпєтін відзначив нову організацію дорожнього руху на перехрестях, завдяки чому більше машин, аніж раніше, можуть проїхати на поворотах.