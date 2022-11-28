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У Харкові відкрили вулицю Весніна після реконструкції

Суспільство 16:48   28.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові відкрили вулицю Весніна після реконструкції

Відкрили рух вулицею Весніна, яку перекривали раніше через демонтаж трамваю та розширення проїжджої частини, повідомив Олександр Трєпєтін на своєму каналі «Бардачок».

Зникнення трамвая призвело до розширення дороги у 1,5 рази. На середині дорожньої колії – по три смуги у кожному напрямку, а перед перехрестями – по 4 смуги, ділиться спостереженнями Трєпєтін.

На асфальті – свіжа розмітка та нова зебра, яку зазвичай роблять для незрячих.

Трєпєтін відзначив нову організацію дорожнього руху на перехрестях, завдяки чому більше машин, аніж раніше, можуть проїхати на поворотах.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 16:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відкрили рух вулицею Весніна, яку перекривали раніше через демонтаж трамваю та розширення проїжджої частини, повідомив Олександр Трепетін на своєму каналі «Бардачок».".