Харків’янка подала до суду на мерію через реконструкцію узвозу Весніна

Харків’янка, громадська активістка Ірина Кравченко вирішила позиватися до керівництва міста через рішення демонтувати трамвайні колії.

Кравченко вимагає не мало не багато, щоб суд скасував рішення Харківської міськради, яким ухвалили міський бюджет на 2022 рік.

“За допомогою адвоката Андрія Юрійовича Коломійцева я звернулася до суду з проханням скасувати рішення про бюджет 2022-го року в частині робіт на вулиці Весніна та відновити первісний стан вулиці”, – написала Кравченко у фейсбуці.

Її взаємини з мерією на тему реконструкції узвозу Весніна мають передісторію. Спочатку активістка вимагала, щоб їй просто надали інформацію про те, за які кошти проводять роботи. Однак стверджує, що у відповідь отримала пошкоджені файли. Через це також подала до суду на міськраду.

“Я подала позов до суду з проханням зобов’язати міськраду надати мені у відповідь файли нормальної якості – справа 520/2845/23. 20 березня суддя Андрій Сліденко зобов’язав ХМР надати відповідь на мій запит заново. Міськрада подала апеляцію на це рішення. І досі суд не призначив засідання з цього приводу.

Проте час минає, і треба діяти. Чекати рішення апеляції, щоб нарешті отримати деякі документи по Весніна – занадто довго”, — пояснила Ірина Кравченко.

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Вона розраховує, що саме в ході засідань за її другим позовом вдасться отримати та вивчити документи.

“Справа складна і вимагає багато сил. Але, гадаю, варто поборотися за повернення трамвая на вулицю Весніна!” – написала активістка.