Live

Какие идеи продвигают украинские студенты, выяснили в Харькове (фото)

Общество 18:30   02.12.2025
Оксана Горун
Какие идеи продвигают украинские студенты, выяснили в Харькове (фото) Фото: Евгений Ромат/Facebook

Более 300 студентов из 37 украинских вузов представили свои работы на 10-м Харьковском студенческом фестивале рекламы.

Председатель жюри, директор МГ «Объектив» Виктория Аннопольская специально для наших читателей отобрала 11 работ из сферы социальной рекламы. Они показывают, какие проблемы беспокоят современных студентов и какие идеи они продвигают. Хотя победители фестиваля уже определены, мы предлагаем читателям отдать голоса за лучшие, по их мнению, три работы. Автор той, которая соберет больше голосов, получит приз читательских симпатий. Голосовать можно здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-5yIJulwV2LaYp97ohye5y7dzfnXp2X6562R6YRSnGi7rA/viewform

Гран-При фестиваля в этом году добыла в борьбе студентка Хмельницкого национального университета Полина Малевана. Она представила созданную с использованием ИИ видеоработу «Не жди признания ₋ сотвори его!»

Харьковский студенческий фестиваль рекламы стал дважды юбилейным, отмечают его организаторы. Не только десятым по порядковому номеру, но и состоявшимся через 20 лет с момента проведения первого регионального студенческого фестиваля.

«По сравнению с предыдущим фестивалем количество участников значительно увеличилось и составило 311 человек, которые представили более 37 украинских вузов. Как известно, 10-й ХСФР – самый крупный изо всех региональных студенческих фестивалей рекламы. Он имеет статус открытого проекта для студентов со всех регионов Украины. Так, в этом году в фестивале приняли участие студенты со всех регионов Украины. Это Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Черновцы, Житомир, Ровно, Хмельницкий, Тернополь, Чернигов, Полтава, Винница и другие города нашего государства. Всего же участниками 10-го ХСФР было подготовлено около 200 конкурсных работ», — отметил соорганизатор фестиваля Евгений Ромат – председатель Союза рекламистов Украины и профессор Киевского национального университета им. Шевченко.

Читайте также: В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹

Кроме конкурса студенческих работ, для участников провели серию мастер-классов. Перед студентами выступили, в частности, директор и основатель Prioritet Group Алексей Лидовский. Он рассказал о «Рекламных факапах, которые учат». PR-экспертк Елена Старостенко поделились опытом, касающимся проблем при организации онлайн-мероприятий в условиях военного положения. Секретарь Научного студенческого общества имени Юрия Шевелева Украинского Свободного Университета Ростислав Касьяненко рассказывал о проблемах геральдики украинских и зарубежных университетов. А директор МГ «Объектив» Виктория Аннопольская провела мастер-класс на тему «Сила влияния: От идеи до социальных изменений».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное за 2 декабря: успехи ВСУ на фронте, удар по Чугуеву
Новости Харькова – главное за 2 декабря: успехи ВСУ на фронте, удар по Чугуеву
02.12.2025, 16:44
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
02.12.2025, 10:26
Утром в Харькове сбили женщину: потерпевшая – в больнице (фото)
Утром в Харькове сбили женщину: потерпевшая – в больнице (фото)
02.12.2025, 13:35
Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники
Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники
02.12.2025, 12:03
Где в Харькове построят первый подземный детсад, ХГС объявил тендер – ХАЦ
Где в Харькове построят первый подземный детсад, ХГС объявил тендер – ХАЦ
02.12.2025, 13:09
ДТП в Харькове: водитель сбил пожилую женщину, когда та переходила проспект
ДТП в Харькове: водитель сбил пожилую женщину, когда та переходила проспект
02.12.2025, 19:26

Новости по теме:

29.07.2025
На Харьковщине создадут мемориал павшим защитникам: ХОВА собирает идеи
18.05.2025
Евровидение-2025: выступления первой тройки и реакция Ziferblat на 9 место 📹
16.01.2025
Трамвай на Веснина: как его вернуть, мэрия спросит харьковчан (видео)
12.12.2024
Лучшей книгой 2024 года стал сборник писательницы из Харькова Юлии Илюхи
29.10.2024
Победители получат 50 тыс грн. Для приемных семей Харьковщины проведут консурс


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Какие идеи продвигают украинские студенты, выяснили в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 18:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 300 студентов из 37 украинских вузов представили свои работы на 10-м Харьковском студенческом фестивале рекламы".