Какие идеи продвигают украинские студенты, выяснили в Харькове (фото)

Более 300 студентов из 37 украинских вузов представили свои работы на 10-м Харьковском студенческом фестивале рекламы.

Председатель жюри, директор МГ «Объектив» Виктория Аннопольская специально для наших читателей отобрала 11 работ из сферы социальной рекламы. Они показывают, какие проблемы беспокоят современных студентов и какие идеи они продвигают. Хотя победители фестиваля уже определены, мы предлагаем читателям отдать голоса за лучшие, по их мнению, три работы. Автор той, которая соберет больше голосов, получит приз читательских симпатий. Голосовать можно здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-5yIJulwV2LaYp97ohye5y7dzfnXp2X6562R6YRSnGi7rA/viewform

Гран-При фестиваля в этом году добыла в борьбе студентка Хмельницкого национального университета Полина Малевана. Она представила созданную с использованием ИИ видеоработу «Не жди признания ₋ сотвори его!»

Харьковский студенческий фестиваль рекламы стал дважды юбилейным, отмечают его организаторы. Не только десятым по порядковому номеру, но и состоявшимся через 20 лет с момента проведения первого регионального студенческого фестиваля.

«По сравнению с предыдущим фестивалем количество участников значительно увеличилось и составило 311 человек, которые представили более 37 украинских вузов. Как известно, 10-й ХСФР – самый крупный изо всех региональных студенческих фестивалей рекламы. Он имеет статус открытого проекта для студентов со всех регионов Украины. Так, в этом году в фестивале приняли участие студенты со всех регионов Украины. Это Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Черновцы, Житомир, Ровно, Хмельницкий, Тернополь, Чернигов, Полтава, Винница и другие города нашего государства. Всего же участниками 10-го ХСФР было подготовлено около 200 конкурсных работ», — отметил соорганизатор фестиваля Евгений Ромат – председатель Союза рекламистов Украины и профессор Киевского национального университета им. Шевченко.

Кроме конкурса студенческих работ, для участников провели серию мастер-классов. Перед студентами выступили, в частности, директор и основатель Prioritet Group Алексей Лидовский. Он рассказал о «Рекламных факапах, которые учат». PR-экспертк Елена Старостенко поделились опытом, касающимся проблем при организации онлайн-мероприятий в условиях военного положения. Секретарь Научного студенческого общества имени Юрия Шевелева Украинского Свободного Университета Ростислав Касьяненко рассказывал о проблемах геральдики украинских и зарубежных университетов. А директор МГ «Объектив» Виктория Аннопольская провела мастер-класс на тему «Сила влияния: От идеи до социальных изменений».