Лучшей книгой 2024 года стал сборник писательницы из Харькова Юлии Илюхи

В финал литературного конкурса «Книга года ВВС» попал сборник рассказов «Мои женщины» харьковской писательницы Юлии Илюхи. Именно эта книга стала победителем.

Книга харьковчанки уже в третий раз попадает в эту номинацию, но впервые – в шорт-лист. Это 40 драматических историй, рассказанных женщинами об оккупации, пути беженства и потерях, вызванных войной.

За «Восточный синдром» литературные критики прозвали фрау Ремарк

«Мои женщины говорят обыденно и страшно. Мои женщины делятся болью и отчаянием. Мои женщины верят и ждут. Мои женщины держатся, хоть и не выгребают. Мои женщины знают о цене каждый день. Мои женщины хотят, чтобы их выслушал и услышал весь мир. Мои женщины, несмотря ни на что, пытаются жить дальше», — презентует сборник автор.

Это не новеллы и не рассказы, скорее что-то среднее между поэзией и прозой, объясняет МГ «Объектив» Илюха. Изначально историй было больше – после начала полномасштабного вторжения писательница публиковала их на собственной странице в Facebook . 40 – те, что она позже отобрала для печати.

Некоторые рассказы проросли из собственного опыта – многолетнего волонтерства, судьбы жены защитника, потери дома и вынужденной миграции за границу. Юлия Илюха активно помогала украинским военным с 2014 года – вместе со своей подругой-врачом собирала на фронт аптечки с турникетами и необходимыми лекарствами. Тесное общение с военными вылилось в роман об АТО «Восточный синдром», за который литературные критики прозвали автора «Фрау Ремарк» — из-за писательского мастерства.

Столкнулись с танковой колонной россиян в первый день вторжения

Полномасштабное вторжение женщина встретила в Харькове на Северной Салтовке. Проснулась после того, как микрорайон содрогнулся от ракетных ударов. Долго ловила испуганную от взрывов кошку. Затем спешно собирала рюкзаки – в один из них 9-летний сын запихнул свой конструктор Lego. «Я, как героиня одной моей истории, вышла из дома только с двумя парами белья», — вспоминает автор.

Прыгнули в машину, выехали на кольцевую – и нос к носу столкнулись с танковой колонной россиян. Друг мужа Юлии, который был за рулем, мгновенно стартовал – собственно, благодаря этому и спаслись.

«Мой муж говорит, что мы счастливые люди. Потому что мы живы. А могли бы в тот день остаться навеки на обочине или в посадке», — говорит писательница.

В США сборник издали раньше, чем в Украине

Муж Юлии отправил к родителям в область сына и жену и, как тысячи других, пошел в армию. А она через две недели вернулась в Харьков волонтерить.

«Это было 9 марта. На заправке я впервые с начала полномасштабного вторжения пила настоящий цельнозерновой кофе. Вдруг незнакомый мужчина приоткрыл дверь стоявшего рядом фургона, а в нем было полно тюльпанов. И он подарил мне розовый букет», – рассказывает Юлия.

С тех пор она, чуть ли не ежедневно, под аккомпанемент артобстрелов, объезжала харьковские аптеки, работавшие кое-где, выискивая хотя бы бинты и необходимые защитникам Харькова лекарства. Ночевала в укрытии рядом с коробками с гуманитаркой. «Где-то через месяц мне из Италии передали сумку, полную турникетов. Кажется, я никогда не была так счастлива», — вспоминает писательница.

В июне, после того, как украинская армия отбросила россиян от Харькова к границе, позволила себе вернуться к писательству, отправившись с сыном на литературную резиденцию в Австрию. Там и «родился» сборник историй «Мои женщины».

За полгода до того, как «Мои женщины» предстали перед украинским читателем, книгу издали в США на английском. А еще она вышла на итальянском, словацком и немецком в Австрии. В следующем году во французском переводе сборник ляжет на полки парижских книжных магазинов. А в феврале 2025-го «Мои женщины» появятся на шведском.

«Европейцы до сих пор остаются наивными»

По наблюдениям харьковчанки после полномасштабного вторжения восприятие иностранцами Украины изменилось. Скандинавы стабильно демонстрируют фантастическую поддержку Украины.

«Я в жизни не видела столько иностранцев в свитшотах с трезубцем, украинской символикой. И это все шведы. Людей было так много, что организаторам пришлось закрывать помещение – из соображений безопасности», — вспоминает Юлия творческую встречу с читателями в Стокгольме.

«Но та же Италия, к примеру, остается для нас сложной страной. Хотя так сказать можно о большинстве стран Европы. И в принципе это нормально, что каждое государство заботится о своих национальных интересах, но не в условиях, когда возможно начало Третьей мировой войны», — говорит автор.

Каждое свое выступление перед иностранной аудиторией Иллюха начинает со слов, что никогда не хотела, чтобы эти истории появились. И завершает напоминанием, что сопротивление Украины россиянам дало европейцам время подготовиться к большей войне.

«Но европейцы до сих пор остаются наивными, к сожалению, такими, какими были большинство украинцев до 24 февраля 2022 года. И не понимают, что если Украина падет, то российская агрессия распространится на Европу», – констатирует автор.

«Наше Возрождение – не расстреляно. Оно как раз защищается»

«Заинтересованность в украинской литературе в странах ЕС и мире есть, к сожалению, благодаря войне. Ведь именно она подсветила украинскую культуру», — отмечает Илюха.

Теперь она и десятки других украинских писателей и поэтов налаживают тоненькие мостики культурной дипломатии с западным миром. Раз за разом напоминает европейцам, что более 130 украинских культурных деятелей уже погибли в войне против россиян.

И не любит, когда ее поколение называют «вторым Расстрелянным Возрождением». «Потому что наше Возрождение не расстреляно, оно как раз сейчас защищается», – подчеркивает писательница.