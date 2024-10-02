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Жадан рассказал о службе: штаб-сержант военной журналистики и радио «Хартия»

Общество 20:35   02.10.2024
Оксана Якушко
Жадан рассказал о службе: штаб-сержант военной журналистики и радио «Хартия» Фото: Сергей Жадан / Facebook

Писатель Сергей Жадан, который сейчас служит в армии, на собственной странице в Facebook рассказал, каковы его обязанности.

«Прошло четыре с половиной месяца, как я мобилизовался. Два месяца подготовки, два месяца службы в батальоне сил поддержки, во взводе своего давнего приятеля Миши Озерова – обустраивали позиции бригады, набили кучу шишек на полевых дорогах вокруг Липцев», — рассказал Жадан.

Писатель сообщил, что вот уже две недели он служит штаб-сержантом второй категории службы военной журналистики секции гражданско-военного сотрудничества. Занимается коммуникациями внутри подразделения и снаружи. Также он подтвердил, что работает на «Радио Хартия» и отметил, что в целом у него работы много.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 20:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Писатель Сергей Жадан, который сейчас служит в армии, на собственной странице в Facebook рассказал, каковы его обязанности.".