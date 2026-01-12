Live

Сегодня 12 января 2026: какой праздник и день в истории

12.01.2026
Оксана Горун
Сегодня 12 января 2026: какой праздник и день в истории

12 января 1628 года родился сказочник Шарль Перро, в 1907-м — украинский конструктор космических кораблей Сергей Королев, а в 1909-м – художница Мария Приймаченко. В 1554-м короновали Байиннауна – нового императора Таунгу (или монарха Бирмы). В 1967-м впервые в истории крионировали (глубоко заморозили) тело человека. В 1972-м КГБ провел в Украине массовые аресты диссидентов. В 1998-м 19 стран ЕС подписали протокол о запрете клонирования человека.

Праздники и памятные даты 12 января

12 января в Украине – День украинского политзаключенного.

В мире – День упорной работы.

Второй понедельник января – День без глютена и День чистого рабочего стола.

Также сегодня: День соблюдения новогодних обещаний, День горячего чая, День марципана, День гири, Международный день «Поцелуй для рыжего», День курицы карри.

12 января в истории

12 января 1554 года короновали Байиннауна – нового императора Таунгу (или короля Бирмы), который превратил это государство в крупнейшую в истории империю Юго-Восточной Азии. Подробнее.

12 января 1628 года родился французский писатель Шарль Перро, известный во всем мире прежде всего благодаря своим сказкам.

Сказочник Шарль Перро
Портрет Шарля Перро. Автор – Шарль Ле Брен. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_de_Charles_Perrault_par_Charles_Le_Brun_(d%C3%A9tail).jpg

Именно он написал книги «Золушка», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Мальчик-с-пальчик», «Кот в сапогах», «Синяя Борода» и другие. При этом сюжеты Перро сам не придумывал – он литературно обработал народные сказки и издал их в 1697 году в книге «Сказки матушки Гусыни, или истории и рассказы прошлых времен с назидательными выводами». На протяжении веков это было самое популярное детское издание в Европе. В оригинале у некоторых сказок были другие названия – например, «Спящая красавица» была «Красавицей из зачарованного леса».

Хотя Шарль Перро сейчас в основном известен именно как детский писатель, в свое время он был довольно заметным государственным деятелем – служил под руководством Жана Батиста Кольбера, министра финансов короля Людовика XIV. У писателя было юридическое образование, он участвовал в создании французской Академии наук и восстановлении Академии живописи. Кроме того, Перро повлиял на архитектуру французских дворцов – Лувра и Версаля. Так, Шарль воспользовался связями с Кольбером, чтобы продвинуть своего брата Клода в группу проектировщиков, создававших новую часть Лувра – колоннаду. А впоследствии давал советы лично королю Людовику по поводу его любимого детища – Версаля.

«В 1669 году Перро посоветовал Людовику XIV включить 39 фонтанов, каждый из которых представлял бы одну из басен Эзопа, в лабиринт в садах Версаля. Работы выполнялись между 1672 и 1677 годами. Струи воды, вырывавшиеся изо ртов животных, были задуманы так, чтобы создавать впечатление разговора между существами. Рядом с каждым фонтаном была табличка с подписью и четверостишием, написанным поэтом Исааком де Бенсерадом. Перро создал путеводитель по лабиринту «Лабиринт Версаля», напечатанный в королевской типографии в Париже в 1677 году и проиллюстрированный Себастьяном ле Клерком», — пишет англоязычная Википедия.

Свое влияние в государственных делах (а также – свою только что назначенную пенсию) Перро потерял вместе со смертью Кольбера. На тот момент писателю было уже за 50. Он дожил до 75 лет. В последние годы жизни перешел к написанию эпической поэзии.

12 января 1907 года в Житомире родился выдающийся конструктор космических кораблей Сергей Королев, который первым в мире отправил человека в космос. Подробнее.

Сергей Королев и Юрий Гагарин
Сергей Королев и Юрий Гагарин. Фото: pkzsk.info

12 января 1909 года в Киевской области родилась художница Мария Примаченко – известная не весь мир представительница «наивного искусства». Подробнее.

12 января 1967 года впервые в истории крионировали (глубоко заморозили) тело человека. Подробнее.

12 января 1972 года КГБ провел в Украине серию арестов диссидентов. Подробнее.

12 января 1998 года 19 стран ЕС подписали «Дополнительный протокол о запрещении клонирования человека к Конвенции Совета Европы «О правах человека и биомедицине» 1997 года». Подробнее.

12 января 2010 года на Гаити произошли два масштабных землетрясения, которые разрушили и повредили значительную часть зданий и стали причиной гибели 100 тысяч человек. Еще 3 млн человек пострадали. Ущерб от землетрясения оценили в сумму около 9 млрд долларов.

Церковный праздник 12 января

12 января чтят память мученицы Татьяны и с ней в Риме замученных. Подробнее.

Народные приметы

Если 12 января погода ясная и морозная, то урожай в этом году будет хорошим.

Если небо звездное – весна придет рано.

Снег 12 января – к дождливому лету, а метель – к большому урожаю хлеба.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать и стирать.

Нельзя отказывать в подаянии и помощи.

Автор: Оксана Горун
