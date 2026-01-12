Сегодня 12 января 2026: какой праздник и день в истории

12 января 1628 года родился сказочник Шарль Перро, в 1907-м — украинский конструктор космических кораблей Сергей Королев, а в 1909-м – художница Мария Приймаченко. В 1554-м короновали Байиннауна – нового императора Таунгу (или монарха Бирмы). В 1967-м впервые в истории крионировали (глубоко заморозили) тело человека. В 1972-м КГБ провел в Украине массовые аресты диссидентов. В 1998-м 19 стран ЕС подписали протокол о запрете клонирования человека.

Праздники и памятные даты 12 января

12 января в Украине – День украинского политзаключенного.

В мире – День упорной работы.

Второй понедельник января – День без глютена и День чистого рабочего стола.

Также сегодня: День соблюдения новогодних обещаний, День горячего чая, День марципана, День гири, Международный день «Поцелуй для рыжего», День курицы карри.

12 января в истории

12 января 1554 года короновали Байиннауна – нового императора Таунгу (или короля Бирмы), который превратил это государство в крупнейшую в истории империю Юго-Восточной Азии. Подробнее.

12 января 1628 года родился французский писатель Шарль Перро, известный во всем мире прежде всего благодаря своим сказкам.

Именно он написал книги «Золушка», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Мальчик-с-пальчик», «Кот в сапогах», «Синяя Борода» и другие. При этом сюжеты Перро сам не придумывал – он литературно обработал народные сказки и издал их в 1697 году в книге «Сказки матушки Гусыни, или истории и рассказы прошлых времен с назидательными выводами». На протяжении веков это было самое популярное детское издание в Европе. В оригинале у некоторых сказок были другие названия – например, «Спящая красавица» была «Красавицей из зачарованного леса».

Хотя Шарль Перро сейчас в основном известен именно как детский писатель, в свое время он был довольно заметным государственным деятелем – служил под руководством Жана Батиста Кольбера, министра финансов короля Людовика XIV. У писателя было юридическое образование, он участвовал в создании французской Академии наук и восстановлении Академии живописи. Кроме того, Перро повлиял на архитектуру французских дворцов – Лувра и Версаля. Так, Шарль воспользовался связями с Кольбером, чтобы продвинуть своего брата Клода в группу проектировщиков, создававших новую часть Лувра – колоннаду. А впоследствии давал советы лично королю Людовику по поводу его любимого детища – Версаля.

«В 1669 году Перро посоветовал Людовику XIV включить 39 фонтанов, каждый из которых представлял бы одну из басен Эзопа, в лабиринт в садах Версаля. Работы выполнялись между 1672 и 1677 годами. Струи воды, вырывавшиеся изо ртов животных, были задуманы так, чтобы создавать впечатление разговора между существами. Рядом с каждым фонтаном была табличка с подписью и четверостишием, написанным поэтом Исааком де Бенсерадом. Перро создал путеводитель по лабиринту «Лабиринт Версаля», напечатанный в королевской типографии в Париже в 1677 году и проиллюстрированный Себастьяном ле Клерком», — пишет англоязычная Википедия.

Свое влияние в государственных делах (а также – свою только что назначенную пенсию) Перро потерял вместе со смертью Кольбера. На тот момент писателю было уже за 50. Он дожил до 75 лет. В последние годы жизни перешел к написанию эпической поэзии.

12 января 1907 года в Житомире родился выдающийся конструктор космических кораблей Сергей Королев, который первым в мире отправил человека в космос. Подробнее.

12 января 1909 года в Киевской области родилась художница Мария Примаченко – известная не весь мир представительница «наивного искусства». Подробнее.

12 января 1967 года впервые в истории крионировали (глубоко заморозили) тело человека. Подробнее.

12 января 1972 года КГБ провел в Украине серию арестов диссидентов. Подробнее.

12 января 1998 года 19 стран ЕС подписали «Дополнительный протокол о запрещении клонирования человека к Конвенции Совета Европы «О правах человека и биомедицине» 1997 года». Подробнее.

12 января 2010 года на Гаити произошли два масштабных землетрясения, которые разрушили и повредили значительную часть зданий и стали причиной гибели 100 тысяч человек. Еще 3 млн человек пострадали. Ущерб от землетрясения оценили в сумму около 9 млрд долларов.

Церковный праздник 12 января

12 января чтят память мученицы Татьяны и с ней в Риме замученных. Подробнее.

Народные приметы

Если 12 января погода ясная и морозная, то урожай в этом году будет хорошим.

Если небо звездное – весна придет рано.

Снег 12 января – к дождливому лету, а метель – к большому урожаю хлеба.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать и стирать.

Нельзя отказывать в подаянии и помощи.