Сегодня 12 января: какой праздник и день в истории

12 января 1554 короновали Байиннауна – нового императора Таунгу (или монарха Бирмы), который превратил это государство в крупнейшую в истории империю Юго-Восточной Азии. В 1907-м родился украинский конструктор космических кораблей Сергей Королев. В 1909-м – художница Мария Примаченко. В 1967-м впервые в истории крионировали (глубоко заморозили) тело человека. В 1972-м КГБ провел в Украине массовые аресты диссидентов. В 1998-м 19 стран ЕС подписали протокол о запрете клонирования человека.

Праздники и памятные даты 12 января

12 января в Украине – День украинского политзаключенного.

Также сегодня: День упорной работы, День гири, День горячего чая, День соблюдения новогодних обещаний, Международный день «Поцелуй для рыжего».

12 января в истории

12 января 1554 года короновали Байиннауна – нового императора Таунгу (или короля Бирмы), который превратил это государство в крупнейшую в истории империю Юго-Восточной Азии.

Сама империя Таунгу (также известная как Вторая империя Мьянмы) вела историю с конца XIII – начала ХIV веков, когда укрепленное поселение с таким названием возникло на берегу реки Ситаун (на территории современной Мьянмы). В начале здесь селились беженцы из Паганского царства, разгромленного монголами. В середине ХIV века правитель Таунгу принял королевский титул. В дальнейшем территории государства постоянно расширялись – наиболее активно с конца ХV века, когда к власти в стране пришел 1-й властелин империи Таунгу – Минджиньеу.

Именно при дворе Минджиньеу и рос будущий прославленный император и полководец Байиннаун. С рождения он имел имя Е Хтут и был достаточно далек от престола. У Минджиньеу был сын и наследник Табиншветхи. А Е Хтут был лишь сыном одного из вице-королей страны, да еще и от императорской кормилицы. Впрочем, как сын кормилицы он был молочным братом наследника императора и рос с ним вместе. Также вместе Е Хтут и Табиншветхи получили военное образование и оставались дружны на протяжении всей жизни. Табиншветхи после смерти отца унаследовал империю и продолжил ее расширять. Е Хтут стал ведущим полководцем в армии своего приятеля-императора, а впоследствии еще и женился на его сестре. В 1539 году, захватив соседнее государство Хантавади, Е Хтут получил титул Байиннаун (в переводе – «Старший брат правителя»), а также должность главного министра.

Он продолжал воевать и приобретать новые земли для своего владыки Табиншветхи. Но в 1550-м императора убили во время восстания одного из завоеванных народов. Лидер восстания провозгласил себя новым властелином империи. Однако она начала разваливаться на глазах – один за другим вице-короли разных земель провозглашали независимость. Байиннаун тем временем собирал войско, чтобы остановить этот хаос силой. В последующие годы он воевал, объединяя империю заново. В январе 1551 года армия Байиннауна восстановила контроль над столицей Таунгу, и 11 января он провел здесь первую свою коронацию. Вторую (и окончательную), которая закрепила за Байиннауном титул не только формально, но и реально контролируемого государства, состоялось 12 января 1554-го – в новой столице, городе Пегу. В дальнейшем на протяжении всего своего владычества император только тем и занимался, что покорял соседние народы и государства. Максимальную территорию империя Таунгу занимала в 1580 году. А в 1581 году Байиннаун умер – не в бою, а от болезни. Властелином стал его сын Нандабайн. Но он уже не расширял империю, а постепенно терял территории, захваченные отцом.

12 января 1907 года в Житомире родился выдающийся конструктор космических кораблей Сергей Королев, который первым в мире отправил человека в космос. Подробнее.

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12 января 1967 года впервые в истории крионировали (глубоко заморозили) тело человека. Подробнее.

12 января 1972 года КГБ провел в Украине серию арестов диссидентов. Подробнее.

12 января 1998 года 19 стран ЕС подписали «Дополнительный протокол о запрещении клонирования человека к Конвенции Совета Европы «О правах человека и биомедицине» 1997 года». Подробнее.

12 января 2010 года на Гаити произошли два масштабных землетрясения, которые разрушили и повредили значительную часть зданий и стали причиной гибели 100 тысяч человек. Еще 3 млн человек пострадали. Ущерб от землетрясения оценили в сумму около 9 млрд долларов.

Церковный праздник 12 января

12 января чтят память мученицы Татьяны и с ней в Риме замученных. Подробнее.

Народные приметы

Если 12 января погода ясная и морозная, то урожай в этом году будет хорошим.

Если небо звездное – весна придет рано.

Снег 12 января – к дождливому лету, а метель – к большому урожаю хлеба.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать и стирать.

Нельзя отказывать в подаянии и помощи.