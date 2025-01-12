Сьогодні 12 січня: яке свято та день в історії

12 січня 1554 року коронували Баїннауна – нового імператора Таунгу (або монарха Бірми), який перетворив цю державу на найбільшу в історії імперію Південно-Східної Азії. У 1907-му народився український конструктор космічних кораблів Сергій Корольов. У 1909-му – художниця Марія Приймаченко. У 1967-му вперше в історії кріонували (глибоко заморозили) тіло людини. У 1972-му КДБ провів в Україні масові арешти дисидентів. У 1998-му 19 країн ЄС підписали протокол про заборону клонування людини.

Свята та пам’ятні дати 12 січня

12 січня в Україні – День українського політв’язня.

Також сьогодні: День наполегливої ​​роботи, День гирі, День гарячого чаю, День дотримання новорічних обіцянок, Міжнародний день “Поцілунок для рудого”.

12 січня в історії

12 січня 1554 року коронували Баїннауна – нового імператора Таунгу (або короля Бірми), який перетворив цю державу на найбільшу в історії імперію Південно-Східної Азії.

Сама імперія Таунгу (також відома як Друга імперія М’янми) вела історію з кінця XIII – початку XIV століть, коли укріплене поселення з такою назвою виникло на березі річки Сітаун (на території сучасної М’янми). Спочатку тут селилися біженці з Паганського царства, розгромленого монголами. У середині XIV століття імператор Таунгу прийняв королівський титул. Надалі території держави постійно розширювалися – найактивніше з кінця XV століття, коли до влади в країні прийшов 1-й володар імперії Таунгу – Мінґінйо.

Саме при дворі Мінґінйо і зростав майбутній славетний імператор і полководець Баїннаун. Від народження він мав ім’я Є Хтут і був досить далеким від престолу. У Мінґінйо був син і спадкоємець Табіншветхі. А Є Хтут був лише сином одного з віцекоролів країни та ще й від імператорської годувальниці. Втім, як син годувальниці він був молочним братом спадкоємця імператора та зростав разом із ним. Також разом Є Хтут та Табіншветхі здобули військову освіту й залишалися дружніми протягом усього життя. Табіншветхі після смерті батька успадкував імперію та продовжив її розширювати. Є Хтут став провідним полководцем в армії свого приятеля-імператора, а згодом ще й одружився з його сестрою. У 1539 році, захопивши сусідню державу Гантаваді, Є Хтут отримав титул Баїннаун (у перекладі – “Старший брат правителя”), а також посаду головного міністра.

Він продовжував воювати та здобувати нові землі для свого володаря Табіншветхі. Але у 1550-му імператора вбили під час повстання одного із завойованих народів. Лідер повстання проголосив себе новим володарем імперії. Однак вона почала розвалюватись на очах – один за одним віцекоролі різних земель проголошували незалежність. Баїннаун тим часом збирав військо, щоб зупинити цей хаос силою. У наступні роки він воював, об’єднуючи імперію наново. У січні 1551 року армія Баїннауна відновила контроль над столицею Таунгу, і 11 січня він провів тут першу свою коронацію. Другу (і остаточну), яка закріпила за Баїннауном титул не лише формально, а й реально контрольованої держави, відбулася 12 січня 1554 року – у новій столиці, місті Пегу. Надалі протягом усього свого володарювання імператор тільки тим і займався, що підкорював сусідні народи та держави. Максимальну територію імперія Таунгу займала в 1580 році. А в 1581-му Баїннаун помер – не в бою, а від хвороби. Володарем став його син Нандабаїн. Але він не розширював імперію, а поступово втрачав території, захоплені батьком.

12 січня 1907 року в Житомирі народився видатний конструктор космічних кораблів Сергій Корольов, який першим у світі відправив людину до космосу. Докладніше.

12 січня 1909 року на Київщині народилася художниця Марія Примаченко – відома не весь світ представниця “наївного мистецтва”. Докладніше.

12 січня 1967 року вперше в історії кріонували (глибоко заморозили) тіло людини. Докладніше.

12 січня 1972 року КДБ провів в Україні серію арештів дисидентів. Докладніше.

12 січня 1998 року 19 країн ЄС підписали “Додатковий протокол про заборону клонування людини до Конвенції Ради Європи “Про права людини та біомедицину” 1997 року”. Докладніше.

12 січня 2010 року на Гаїті сталися два масштабні землетруси, які зруйнували та пошкодили значну частину будівель і спричинили загибель 100 тисяч людей. Ще 3 млн людей постраждали. Збитки від землетрусу оцінили на суму близько 9 млрд доларів.

Церковне свято 12 січня

12 січня вшановують пам’ять мучениці Тетяни та з нею в Римі замучених. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 12 січня погода ясна та морозна, то урожай цього року буде гарний.

Якщо небо зоряне – весна прийде рано.

Сніг 12 січня – до дощового літа, а хуртовина – до великого врожаю хліба.

Що не можна робити 12 січня

Не можна займатися важкою фізичною працею, прибирати та прати.

Не можна відмовляти в милостині й допомозі.