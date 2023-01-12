Сьогодні 12 січня: яке свято та день в історії

12 січня за церковним календарем – пам’ять мучениці Анисiї. В Україні підтримують політв’язнів. У цей день вперше кріонували тіло людини.

Свята та пам’ятні дати 12 січня

12 січня – День українського політв’язня. Ця дата встановлена не державою. Свого часу її визначив В’ячеслав Чороновіл. У річницю свого (та багатьох шістдесятників) незаконного арешту він заявив, що відзначатиме цей день одноденним голодуванням. Строки тривалості акції визначив аж до моменту перегляду своєї справи та справ інших політв’язнів. Проте так сталося, що поступово цю ініціативу підхопила велика кількість противників режиму. Тож і після проголошення Незалежності України в цей день продовжують згадувати всіх, хто постраждав (і страждає) за політичні переконання.

12 січня в історії

12 січня 1967 року – вперше в історії кріоноване (глибоко заморожене) тіло людини. Першим, хто відправився до кріосховища в надії на прогрес і можливість “воскресіння” став професор психології Університету Каліфорнії Джеймс Бедфорд. Бедфорд помер у неповні 74 роки від раку. Ще в 1965 році, знаючи про свій діагноз, професор відгукнувся на пропозицію фахівців з кріонування. Вони тоді шукали добровольця, який згодиться на кріонування – для першого ця процедура була безкоштовною. Тіло Бедфорда заморозили через кілька годин після смерті – в місті Глендейл у Каліфорнії 12 січня 1967 року.

У надії на життя після смерті професор заповів на розвиток кріоніки 100 тисяч доларів США. Проте вже станом на 1973 рік зберігання його тіла обійшлося в 2,5 рази дорожче. Але вдова та син Бедфорда докладали всіх зусиль, щоб його остання воля була виконана, а тіло – неушкоджене. З моменту заморозки Бедфорда неодноразово перевозили, а в 1977 році віддали синові. До 1981 родина зберігала тіло професора в рідкому азоті в Південній Каліфорнії. Згодом його перевезли в кріонічну організацію Alcor Life Extension Foundation. Там Бедфорда зберігають і зараз. У 1991 році при переміщенні з запаяної кріокапсули в стандартний чотиримісний кріостат Alcor тіло вперше за тривалий час зберігання оглянули. І огляд показав, що тіло не ушкоджене, а температура зберігання жодного разу не підіймалася вище –70 °C.

Практична кріоніка бере свій початок саме з 12 січня 1967 року. У співтоваристві прихильників цієї течії річницю «заморозки» професора святкують як “День Бедфорда”.

12 січня 1972 року КДБ провів в Україні серію арештів дисидентів, представників національно-демократичного руку. Серед них – В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Євген Сверстюк, Леонід Плющ та інші. Загалом в Україні 1972-го арештували близько 100 осіб. А протягом 1972 – 1974 років – майже 200. Привід для початку арештів відверто сфальшували. Напередодні початку репресій, 4 січня, на станції Чоп заарештували громадянина Бельгії Ярослава Добоша. Він намагався вивезти за кордон фотокопію “Словника рим української мови”, автором якого був політв’язень Святослав Караванський. Будучи в Україні, Добош зустрічався з низкою шістдесятників. КДБшники змусили затриманого зізнатися, що в УРСР він прибув “для виконання завдання закордонного антирадянського центру бандерівців ОУН”. І цього вистачило, щоб розпочати арешти всіх, кого “викрили” у зв’язках із бельгійськім “бандерівцем”. Судові процеси над арештантами відбулися влітку та восени 1972 року. Майже всіх засудили за статтею 62 – “Антирадянська агітація і пропаганда”. На той момент це означало позбавлення волі від пів року до п’яти років або заслання на 2 – 5 років. По суті хвиля репресій поклала кінець руху шістдесятників в Україні.

12 січня 1981 року відбулася прем’єра культового серіалу “Династія” на телеканалі АBC. В Україні американський серіал транслювали в 1990-ті, й у певний момент він був абсолютним “телехітом”.

12 січня 1998 року 19 країн ЄС підписали протокол про заборону клонування людини.

12 січня 2010 року на Гаїті відбулися два масштабні землетруси, які зруйнували та пошкодили значну частину будівель та стали причиною загибелі 100 тис. осіб. Ще 3 млн людей постраждали.

Церковне свято 12 січня

12 січня християни вшановують пам’ять мучениці Анисiї. Вона жила в місті Солуні (Фессалоніки) в 285 – 305 роках. І постраждала під час гонінь на християн імператора Максиміана. Після смерті батьків, які виховали її щирою християнкою, Анисія роздала майно бідним, а сама жила в пості та молитві. У ті часи імператор Максиміан видав едикт, за яким кожен мав право безкарно вбити християнина. Одного разу, коли Анисія йшла до храму, її зупинив воїн-язичник і зажадав, щоб вона пішла на язичницьке свято сонця. Свята ввічливо відмовилася, але воїн схопив її та намагався зірвати з голови покривало. Дівчина відштовхнула його, плюнула в обличчя і сказала: “Так заборонить тобі Господь мій Ісус Христос!” Воїн в люті витягнув меч і вбив Анисію. Християни поховали мученицю поблизу міських воріт, а над її могилою спорудили молитовний будинок.

Народні прикмети

Якщо 12 січня йде сніг, то літо буде дощовим.

Горобці голосно цвірінькають – до відлиги.

Що не можна робити 12 січня

Не можна займатися рукоділлям: в’язати, шити, вишивати.

Не треба приймати дарунки від незнайомців.

Не можна піднімати хустку, яка лежить на дорозі.