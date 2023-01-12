Сегодня 12 января: какой праздник и день в истории

12 января по церковному календарю – память мученицы Анисии. В Украине — неофициальный день политзаключенных. В этот день впервые крионировали тело человека.

Праздники и памятные даты 12 января

12 января – День украинского политзаключенного. Эта дата установлена не государством. В свое время ее определил Вячеслав Чорновил. В годовщину своего (и многих шестидесятников) незаконного ареста он заявил, что будет отмечать эту дату однодневным голоданием. Сроки продолжительности акции определил — вплоть до момента пересмотра своего дела и дел других политзаключенных. Однако так получилось, что постепенно эту инициативу подхватило большое количество противников режима. Так что и после провозглашения Независимости Украины в этот день продолжают вспоминать всех, кто пострадал (и страдает) за политические убеждения.

12 января в истории

12 января 1967 года впервые в истории крионировали (глубоко заморозили) тело человека. Первым, кто отправился в криохранилище в надежде на прогресс и возможность «воскрешения» стал профессор психологии Университета Калифорнии Джеймс Бедфорд. Бедфорд умер в неполные 74 года от рака. Еще в 1965 году, зная о своем диагнозе, профессор отозвался на предложение специалистов по крионированию. Они тогда искали добровольца, который согласится на заморозку – для первого участника эта процедура была бесплатной. Тело Бедфорда заморозили спустя несколько часов после смерти – в городе Глендейл в Калифорнии 12 января 1967 года. В надежде на жизнь после смерти профессор завещал на развитие крионики 100 тысяч долларов США. Однако уже по состоянию на 1973 год хранение его тела обошлось в 2,5 раза дороже.

Но вдова и сын Бедфорда прилагали все усилия, чтобы его последняя воля была исполнена, а тело – невредимо. С момента заморозки Бедфорда неоднократно перевозили, а в 1977 году отдали сыну. До 1981 года семья хранила тело профессора в жидком азоте в Южной Калифорнии. Затем его перевезли в крионическую организацию Alcor Life Extension Foundation. Там Бедфорда хранят и сейчас. В 1991 году при перемещении из запаяной криокапсулы в стандартный четырехместный криостат Alcor тело впервые за длительное время хранения осмотрели. И осмотр показал, что оно не повреждено, а температура хранения ни разу не поднималась выше –70 °C.

Практическая крионика берет свое начало именно с 12 января 1967 года. В сообществе поклонников этого течения годовщину «заморозки» профессора празднуют как «День Бедфорда».

12 января 1972 года КГБ провел в Украине серию арестов диссидентов, представителей национально-демократического движения. Среди них – Вячеслав Чорновил, Василий Стус, Евгений Сверстюк, Леонид Плющ и другие. Всего в Украине в 1972 году арестовали около 100 человек. А в течение 1972 – 1974 годов – почти 200. Повод для начала арестов откровенно сфальсифицировали. В преддверии начала репрессий, 4 января, на станции Чоп арестовали гражданина Бельгии Ярослава Добоша. Он пытался вывезти за границу фотокопию «Словаря рифм украинского языка», автором которого был политзаключенный Святослав Караванский. Будучи в Украине, Добош встречался с рядом шестидесятников. КГБшники заставили задержанного признаться, что в УССР он прибыл «для выполнения задания зарубежного антисоветского центра бандеровцев ОУН». И этого хватило, чтобы начать аресты всех, кого «разоблачили» в связях с «бельгийским бандеровцем». Судебные процессы над арестантами прошли летом и осенью 1972 года. Практически всех осудили по статье 62 – «Антисоветская агитация и пропаганда». На тот момент это означало лишение свободы от полугода до пяти лет (некоторых заключенных отправили в психиатрические клиники) или ссылку на 2 – 5 лет. По сути, волна репрессий положила конец движению шестидесятников в Украине.

12 января 1981 года состоялась премьера культового сериала «Династия» на телеканале АBC. В Украине американский сериал транслировали в 1990-е, и в определенный момент он был абсолютным телехитом.

12 января 1998 года 19 стран ЕС подписали протокол о запрете клонирования человека.

12 января 2010 года на Гаити произошло два масштабных землетрясения, которые разрушили или повредили значительную часть зданий и стали причиной гибели 100 тысяч человек. Еще 3 миллиона пострадали.

Церковный праздник 12 января

12 января христиане чтят память мученицы Анисии. Она жила в Солуне (Фессалониках) в 285 – 305 годах. И пострадала во время гонений на христиан императора Максимиана. После смерти родителей, воспитавших ее искренней христианкой, Анисия раздала имущество бедным, а сама жила в посте и молитве. В те времена император Максимиан издал эдикт, согласно которому каждый имел право безнаказанно убить христианина. Однажды, когда Анисия шла в храм, ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на языческий праздник солнца. Святая вежливо отказалась, но воин схватил ее и пытался сорвать с головы покрывало. Девушка оттолкнула его, плюнула в лицо и сказала: «Так запретит тебе Господь мой Иисус Христос!» Воин в ярости вытащил меч и убил Анисию. Христиане похоронили мученицу у городских ворот, а над ее могилой соорудили молитвенный дом.

Народные приметы

Если 12 января снег, то лето будет дождливым.

Воробьи громко чирикают — к оттепели.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя заниматься рукоделием: вязать, шить, вышивать.

Не нужно принимать подарки от незнакомцев.

Нельзя поднимать платок, лежащий на дороге.